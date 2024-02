França testa ajuda psicológica depois do cinema com o filme 'The Thaw'

23/02/2024 08h39 A França testará ajuda psicológica nos cinemas pela primeira vez por ocasião da estreia de "The Thaw", um filme sombrio da diretora belga Veerle Baetens que aborda de forma direta o trauma da agressão sexual na infância. "A ideia de 'cine-safe' é basicamente dizer que um cinema é um lugar onde você pode se sentir seguro, sejam quais forem as emoções que você vai sentir, e que você não está sozinho", explicou à AFP por telefone a promotora da ideia, Mélanie Simon-Franza, gerente da La Grande Distribution. "The Thaw", filme de 2023, narra o retorno à sua cidade natal de Eva, uma jovem devastada por um trauma que sofreu na infância. Em seu carro ela carrega um enorme bloco de gelo, elemento-chave para ajudá-la a enfrentar o passado. - Livro de grande sucesso - O filme é a estreia na direção da atriz belga Veerle Baetens, que se destacou em 2012 ao estrelar o filme indie "Alabama Monroe". "The Thaw" é inspirado em um romance que fez enorme sucesso nos Países Baixos e na Bélgica, "Débâcle", de Lize Spit, quando foi lançado em 2016. Baetens diz estar "muito feliz" com a iniciativa da La Grande Distribution. No início do filme, que estreia na quarta-feira, 28 de fevereiro, na França, uma placa alertará os espectadores (maiores de 12 anos) que podem pedir ajuda ou simplesmente conversar por telefone com membros de associações de bem-estar infantil ou de combate ao suicídio. "Para ser sincera, tentamos fazer o mesmo no meu país, mas o distribuidor não cooperou. E é por isso que estou muito feliz que na França eles tenham sido sensíveis", explicou a diretora à AFP. Além desta promoção de linhas telefônicas de apoio, a La Grande Distribution planeja organizar quase 50 exibições especiais, com voluntários que estarão disponíveis para sessões de escuta e debate com os telespectadores. "É uma espécie de trampolim ou mediação entre um debate entre cinéfilos e um psicólogo", explica Mélanie Simon-Franza. - Prêmio em Sundance - "The Thaw" mantém o suspense por meio de flashbacks. A protagonista é interpretada por duas atrizes, Charlotte de Bruyne e Rosa Marchant. Esta última ganhou o prêmio de melhor atriz no festival de cinema independente de Sundance em 2023, aos 16 anos. O cinema mundial, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, vive tempos turbulentos com o movimento #MeToo, que começa a provocar mudanças profundas na forma como as cenas sexuais são gravadas. Para "The Thaw", Veerle Baetens recorreu regularmente a uma psicóloga, com quem preparou cuidadosamente algumas cenas difíceis que podem chocar o espectador. "O olhar masculino deve existir. Mas há 100 anos só existe esse olhar. E acho que estamos em uma época muito interessante, em que o olhar feminino também é levado em consideração", explica Baetens. jz/an/aa/fp © Agence France-Presse