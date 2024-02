Filha de Andrea Bocelli estreará nos cinemas dos EUA

ROMA, 23 FEV (ANSA) - Virginia Bocelli, terceira filha do tenor italiano Andrea Bocelli, vai estrear no próximo mês nos cinemas dos Estados Unidos.

A jovem de 11 anos, que já havia atuado como atriz em uma série, marcará presença no filme "Cabrini", que vai ser lançado em 8 de março.

O longa, que tem em seu elenco os atores John Lithgow e Giancarlo Giannini, detalha a vida da famosa missionária católica romana Francisca Xavier Cabrini, conhecida por ser a primeira cidadã norte-americana a ser canonizada.

Bocelli também é protagonista junto com o pai da trilha sonora do filme, com a música principal "Dare To Be". A faixa está disponível a partir desta sexta-feira (23) em todas as plataformas digitais. (ANSA).

