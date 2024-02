Festival UOL de Jornalismo: "As pessoas curtem um tosco fake"

"A minha preocupação com a inteligência artificial existe, mas ela não se compara à burrice natural", disse Daniel Bramatti, editor do Estadão Dados e do Estadão Verifica, em sua participação no painel "Cobertura justa em tempos de polarização", que encerrou as discussões da primeira edição do Festival UOL Prime de Jornalismo, realizado nesta quarta-feira (21).

"O principal componente que faz um conteúdo viralizar não é a sofisticação tecnológica, mas o fato de ele provocar uma reação passional em um grupo motivado politicamente", enfatizou Bramatti. Mediado pelo jornalista, podcaster e colunista do UOL, José Roberto de Toledo, o painel sobre o tema também contou com a presença de Sérgio Lüdtke, presidente do Projor e editor do Projeto Comprova, iniciativa que começou com a checagem de informações na eleição presidencial de 2018 e que, de lá pra cá, se envolveu na verificação de políticas públicas, discussões sobre a pandemia e na desinformação relacionada às mudanças climáticas.

Ele expressou preocupação sobre a capacidade das novas tecnologias adicionarem uma carga emocional, levando as pessoas a ignorarem detalhes que indicariam que uma imagem foi alterada. "Enquanto as tecnologias ficam muito baratas, a detecção desse tipo de coisa fica mais cara. E isso é um perigo diante da proximidade da eleição e do tempo que se leva para fazer um desmentido", colocou Lüdtke.

Sérgio Lüdtke no Festival UOL Prime de Jornalismo Imagem: Mariana Pekin/UOL

A discussão também abordou o papel das redes sociais na disseminação de vídeos e notícias manipuladas, um problema que persiste apesar das tentativas de aprovar uma lei para regular as plataformas digitais no ano passado, esforço que não foi bem-sucedido e que deve impactar as eleições municipais que estão por vir.

Festival UOL Prime de Jornalismo: José Roberto de Toledo, Daniel Bramatti, Patricia Campos Melo e Sérgio Ludtke Imagem: Mariana Pekin/UOL

Para Patricia Campos Mello, repórter especial da Folha de S.Paulo, que também participou como convidada da discussão, a única legislação que devemos ter para essa eleição será a resolução do TSE, que, provavelmente, valerá como lei. "As pessoas curtem um tosco fake. É muito ruim não termos uma legislação aprovada pelo congresso. Simplesmente é uma norma infralegal que vai depender muito da arbitrariedade do que pensa a pessoa que está lá. Enquanto não tiver algum tipo de responsabilização das plataformas, acho difícil isso mudar de maneira proativa pelas plataformas", finalizou a repórter.

Festival UOL Prime de Jornalismo: José Roberto de Toledo, Daniel Bramatti, Patricia Campos Mello e Sérgio Lüdtke Imagem: Mariana Pekin/UOL

***

No dia 21 de fevereiro, o UOL realizou a primeira edição do Festival UOL Prime de Jornalismo, com painéis enriquecedores sobre assuntos em voga no cenário jornalístico brasileiro atual, como a "Cobertura justa em tempos de polarização", "Desafios da distribuição: o que fazer para o jornalismo chegar nas pessoas?" e "Como manter o jornalismo relevante em meio a tantas opções de entretenimento". Entre os convidados, estavam nomes como Marco Túlio Pires, líder do Google News Lab no Brasil; Thais Bilenky, colunista do UOL; e Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha de S.Paulo. O evento também celebrou os finalistas do 6º Prêmio UOL de Conteúdo, destacando os melhores trabalhos jornalísticos de 2023 em seis categorias, incluindo Impacto, Investigação e Produto Audiovisual.