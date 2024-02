Espancamento de estudantes pró-palestinos pela polícia causa indignação na Itália

ROMA (Reuters) - Imagens da polícia espancando estudantes pró-palestinos foram amplamente condenadas na Itália nesta sexta-feira, com a oposição pedindo a presença do ministro do Interior no Parlamento devido ao episódio.

Marchas de estudantes foram bloqueadas pela polícia nas cidades de Florença e Pisa, na Toscana, e imagens de policiais usando vigorosamente seus cassetetes em manifestantes de idade escolar em Pisa provocaram indignação nas mídias sociais e nos políticos.

Os vídeos mostram estudantes, que parecem protestar pacificamente, recuando sob uma saraivada de golpes dos policiais que usavam capacetes e equipamento completo de choque.

"É assim que vocês batem em seus próprios filhos?", gritou uma jovem.

A polícia de Pisa não estava disponível imediatamente para comentar.

Elly Schlein, líder do Partido Democrático, de centro-esquerda, postou no Facebook um vídeo das cenas "inaceitáveis" de "estudantes presos em um beco" e "espancados pela polícia".

Ela disse que o governo de direita de Giorgia Meloni, que assumiu o cargo em 2022 prometendo reprimir a imigração ilegal e promover a lei e a ordem, estava criando um "clima de repressão" no país.

O governo não fez nenhum comentário imediato sobre a conduta da polícia.

Enzo Letizia, chefe da ANFP, um sindicato da polícia, disse que os protestos estudantis eram frequentemente infiltrados por "instigadores especializados" e que não deveria haver julgamentos até que fosse realizada uma investigação sobre os incidentes.

Professores da escola de ensino médio Russoli, de Pisa, localizada próxima à rua onde ocorreu a passeata aderida por alguns de seus estudantes, disseram ter ficado "atônitos" com o tratamento dispensado aos manifestantes, a maioria menores de idade.

"Encontramos meninos e meninas de nossas turmas tremendo e chocados (...) com as agressões que receberam", disseram os professores em um comunicado, exigindo que alguém seja responsabilizado pelo "dia vergonhoso".

O ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte, líder do Movimento 5 Estrelas, de esquerda, disse que as imagens eram "preocupantes" e "indignas" do país.

(Reportagem de Gavin Jones, reportagem adicional de Alessandro Parodi)