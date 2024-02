Equador desiste de trocar armas com EUA após saber que elas iriam para a Ucrânia

QUITO (Reuters) - O governo do Equador cancelou um projeto para trocar antigas armas soviéticas por novos armamentos procedentes dos Estados Unidos, afirmou o presidente do país, Daniel Noboa, após descobrir que as peças usadas seriam enviadas para a Ucrânia.

Noboa, que lida com um problema de segurança e classificou 22 gangues como grupos terroristas, disse em janeiro que Washington daria ao país 200 milhões de dólares de novas armas em troca de armamentos "lixo". "Para nossa surpresa, os Estados Unidos comunicaram publicamente que levarão (as armas) para o conflito armado na Ucrânia, algo do qual não queremos fazer parte e nem desejamos fazer triangulação de armamentos para esse fim", disse Noboa em prévia de entrevista à CNN, na quinta-feira. "Não podemos seguir com isso."

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que invadiu a Ucrânia há dois anos, criticou a troca de armas neste mês.

"A Rússia é nosso terceiro maior parceiro comercial, e nesse caso em particular eles estão corretos, estaríamos fazendo triangulação de armamentos, e não faremos isso", afirmou.

A entrevista completa vai ao ar na CNN no domingo.

Um porta-voz da embaixada dos EUA em Quito afirmou não ter informações sobre a mudança na visão equatoriana.

Várias autoridades dos Estados Unidos visitaram o Equador nas últimas semanas, para discutir a cooperação em assuntos de segurança.

Na semana passada, a Rússia derrubou veto à importação de bananas de cinco produtores equatorianos. Segundo os russos, os fretes haviam apresentado problemas sanitários. (Reportagem de Alexandra Valencia)