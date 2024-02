'Enem dos concursos': mais de 80% dos candidatos concluíram inscrição

Do UOL, em São Paulo

Os candidatos do "Enem dos concursos" que concluíram a inscrição para participar da prova foram 80,7%, segundo balanço do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

O que aconteceu

Do total de 2.657.040 pessoas que manifestaram interesse, 2.144.435 chegaram à etapa final da inscrição. Do total de inscritos, 1.543.560 foram candidatos pagantes e 600.875 tiveram direito a isenção.

Com as inscrições, a União arrecadou mais de R$ 126 milhões. O resultado foi considerado um "sucesso" pelo governo federal, com estimativas de que o valor é superior ao custo final da aplicação das provas. "É o maior concurso da história feito até hoje, em número de inscritos", disse a ministra Esther Dweck.

Na divisão por sexo, 56% dos candidatos são mulheres e 44% são homens. "Esse dado é interessante porque a gente espera que reforce um pouco [a presença de mulheres na administração pública]. Hoje em dia a gente tem, dentro do setor público, quase o inverso disso", afirmou a ministra de Gestão.

Por faixa de renda, mais de 50% dos inscritos recebem até R$ 4.236. Veja os dados a seguir.

Até R$ 1.412: 16,5%

Entre R$ 1.413 e R$ 2.824: 20,3%

Entre R$ 2.825 e R$ 4.236: 20,5%

Entre R$ 4.237 e R$ 7.060: 20,3%

Entre R$ 7.061 e R$ 14.120: 16%

Acima de R$ 14.120: 6,3%

Imagem: Divulgação/Ministério da Gestão e Inovação

Imagem: Divulgação/Ministério da Gestão e Inovação

Sobre as provas

As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades. O exame será feito em dois turnos.

Pela manhã, os candidatos de nível superior vão responder 20 questões objetivas de conhecimentos gerais e uma prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. No nível médio, a prova será de 20 questões objetivas e uma redação.

Na parte da tarde, o cronograma aponta mais uma prova de 50 questões objetivas para o nível superior e de 40 para o nível médio.

A divulgação final dos resultados será no dia 30 de julho. Os aprovados serão convocados para posse em 5 de agosto.

Número de vagas por órgão no Concurso Nacional Unificado:

Ministério da Agricultura e Pecuária e Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia): 520;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: 296;

Ministério da Cultura: 50

Ministério da Educação: 70;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 1480 vagas;

Ministério da Saúde: 220;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: 110;

Ministério dos Direitos Humanos: 40;

Ministério da Justiça e Segurança Pública: 130;

Ministério do Planejamento e Orçamento: 60;

Ministério dos Povos Indígenas: 30;

Ministério do Trabalho e Emprego: 900;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários: 30;

AGU (Advocacia-Geral da União): 400;

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica): 40;

ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar): 310;

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas): 502;

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística): 620;

Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária): 742;

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira): 50

Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar): 40;

Total: 6640

Cronograma previsto para o Concurso Nacional Unificado:

24/11/2023 - divulgação da banca

10/01/2024 - publicação do edital

19/01 a 09/02/2024 - inscrições | para solicitar a isenção da taxa de inscrição: 19/01 a 26/01

29/02/2024 - divulgação dos dados finais de inscrições

29/04/2024 - divulgação dos cartões de confirmação

05/05/2024 - aplicação das provas

03/06/2024 - divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação

30/07/2024 - divulgação final dos resultados

05/08/2024 - início da convocação para posse e cursos de formação

Dúvidas e denúncias

O Ministério da Gestão tem um canal de atendimento para dúvidas e denúncias sobre o concurso: concursonacional@gestao.gov.br.

O endereço do site oficial do concurso é gov.br/gestao/concursonacional.