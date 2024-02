Dois estudantes do Cefet são baleados durante confronto policial no Rio

Do UOL, São Paulo

Dois estudantes foram baleados na noite de ontem durante um confronto entre policiais militares e suspeitos no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Os dois alunos estavam em um bar próximo e tinham acabado de sair do Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica) quando foram atingidos. Eles fazem um curso técnico em Administração, informou a Instituição.

Policiais militares perseguiam um grupo suspeito de assalto no momento que os estudantes foram atingidos. O grupo estaria dividido em uma moto e um carro na esquina das Ruas Paula Souza e São Francisco Xavier, no Maracanã, com ''atitude suspeita'', disse a corporação.

Os policiais se aproximaram para realizar a abordagem e os suspeitos começaram a atirar, segundo a PM. Durante o confronto, o grupo fugiu e deixou a moto. Eles seguem foragidos.

Um policial também foi ferido. Uma munição o atingiu e se fixou em seu colete. Ele foi levado ao Hospital Central da Polícia Militar sem gravidade.

O estado de saúde dos estudantes é estável. Eles precisaram ser levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. As identidades dos jovens não foram informadas até o momento.

A moto foi apreendida e o policiamento está intensificado na região. O caso foi registrado na 18ª DP e está sendo investigado pela Polícia Civil. As aulas da instituição funcionam normalmente hoje.

O Cefet lamentou o episódio em nota divulgada. ''A direção informa que está prestando apoio às vítimas e familiares no Hospital Municipal Souza Aguiar e acompanha a evolução do quadro clínico, confiante na breve recuperação de seus alunos.''