Com chocolate mais caro, confeiteira compra de outro estado para economizar

O preço do cacau disparou, o chocolate ficou mais caro e a confeteira Ketlin Mayara, 29, de São José dos Pinhais (PR), teve que se adaptar para economizar. Ao invés de comprar suas matérias-primas em Curitiba, como normalmente faz, optou por comprar em e-commerces de São Paulo e do Rio de Janeiro que, mesmo com o frete, saem mais em conta.

Preços do cacau

O preço do cacau disparou 67% nos últimos 12 meses, de acordo com o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da FGV. O cacau ficou mais caro pelo aumento da demanda e por problemas nas plantações na África.

Preços dos ovos sempre sobem de um ano para o outro, segundo Braz. Os aumentos são motivados pela concorrência e pelos lançamentos do mercado. Para ele, os preços devem ficar pelo menos 10% mais altos este ano.

Pequenos negócios tendem a ser mais impactados. André Braz, coordenador dos Índices de Preços do FGV Ibre, afirma que o aumento tende a desafiar a indústria do chocolate, mas que não dá para saber qual o tamanho do impacto dessa alta na Páscoa. Isto porque as grandes marcas começaram a produção de ovos com muita antecedência.

Empresas muito grandes, com um poder de barganha muito elevado, tendem a ter um impacto menor na distribuição de seus custos pelo aumento do preço do cacau. Já empresas menores, com menor poder de barganha, tendem a ficar mais sensíveis ao aumento do preço do cacau.

André Braz, do FGV Ibre

Chocolate de outro estado

Ketlin começou a vender doces em 2017 para pagar o curso técnico de enfermagem Imagem: Acervo pessoal/ Ketlin Mayara

A confeiteira Ketlin Mayara de Oliveira Gomes, 29, faz ovos de Páscoa desde 2018. Neste ano, adotou uma estratégia diferente para economizar na produção devido ao aumento do preço do chocolate: ao invés de comprar os chocolates em Curitiba, onde está acostumada, preferiu ir às compras em lojas online que entregam de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ketlin é de São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba.

Mesmo com o frete, os chocolates saíram mais baratos. O quilo do chocolate nobre em Curitiba está entre R$ 40 e R$ 45, enquanto nas outras cidades, já com o frete, ficou em cerca de R$ 33 e R$ 34, segundo a confeiteira.

O que está mais caro do que os outros anos é o valor do chocolate. Aqui na minha região, chocolate aumentou bem. Eu comprei de São Paulo e do Rio de Janeiro, mesmo com o frete, saiu em conta e compensou.

Ketlin Mayara, confeiteira

Comprar embalagens mais simples e de forma antecipada é outra estratégia da confeiteira para economizar. Ketlin prefere comprar embalagens brancas e simples, que podem ser reaproveitadas caso sobrem depois da Páscoa. Ao comprar antecipado, conseguiu economizar R$ 1 por embalagem.

Confeitaria era bico

Ketlin começou na confeitaria em 2017 para pagar o curso técnico de enfermagem. Ela vendia brigadeiros na faculdade, começou a oferecer outros doces e o negócio cresceu tanto que Ketlin se formou com o dinheiro ganhado pelos doces, mas nunca atuou como técnica de enfermagem.

Em sua sétima Páscoa como confeiteira, Ketlin espera faturar R$ 30 mil. Ela espera receber entre 2.000 e 3.000 encomendas, incluindo ovos e lembrancinhas.

O receio da doceira era de que a data da Páscoa em 2024 atrapalhasse as vendas, já que este ano vai ser em 31 de março. O medo era por ser mais cedo do que o usual e por ser em um final de mês, quando geralmente os clientes têm menos dinheiro disponível para investir nos ovos. No entanto, os primeiros dias de agenda de encomendas trouxeram otimismo para Ketlin.

Os clientes já estão enlouquecidos. As pessoas estão antecipando as compras, aproveitando os valores do começo de março.

Ketlin Mayara, confeiteira

Os produtos variam de R$ 8 (que são cascas de chocolate recheadas em formato de coelho) até R$ 130 (ovo premium, que é casca laka Oreo, recheada com Nutella, com peso de 700g). Os que estão com mais buscas, até o momento, é o ovo premium e o kit degustação, que vem com seis mini ovos de 50 gramas cada com recheios sortidos, que custa R$ 45.

Hoje Ketlin trabalha sozinha. No período de Páscoa, conta com a ajuda do pai, de dois irmãos e do marido para dar conta da produção para o período. Toda a produção dos ovos é feita pela família.

Faço as cascas [de chocolate] em casa, por questão financeira, o lucro sai maior", diz Ketlin, que explica que algumas confeiteiras compram as cascas prontas para montar os ovos que vão vender.

Ketlin Mayara, confeiteira

Ovos menores

Venda de ovos de Páscoa é renda extra para a confeiteira Anna Caroline Imagem: Acervo pessoal

A confeiteira Anna Caroline Monteiro da Silva Lopes, 23, faz ovos de Páscoa desde 2021. Apesar de ser formada como técnica de enfermagem há quatro anos, não conseguiu emprego na área e trabalha com o pai em mercearia e um bar da família. Os ovos de Páscoa são um complemento de renda para Anna.

Para driblar a alta do preço dos insumos, oferece um cardápio com ovos menores e menos sabores. Antes vendia ovos de 350g e 500g, e, desde o ano passado só vende ovos de colher de 150g ou 250g. Desta forma, consegue lidar melhor com o aumento de preços dos insumos, como o chocolate, e consegue dar descontos aos clientes que fazem compras maiores.

Os produtos da confeiteira variam de R$ 10, que é um mini ovo de 50 gramas recheado, até R$ 70, que é o "trio maravilha", que são três cascas de chocolate de 150 gramas cada, com recheio escolhido pelo cliente. "Comparado a 2021 quando comecei, eles aumentaram muito, mas esse ano os insumos que eu uso graças a Deus não aumentaram tanto. Sempre tento trazer algo personalizado, explicar o cliente os materiais que uso e dou um desconto a partir de X valor em compras", afirma Anna.

A rotina é dividida entre o trabalho no negócio da família e os ovos de Páscoa. Das 9h às 20h, Anna se dedica à empresa da família. Após este horário, começa a produção dos doces encomendados pelas clientes.

A meta é dobrar a venda do ano passado. Anna espera ter 100 encomendas para esta Páscoa e aposta em produtos para as crianças. "Acredito que muita gente tem valorizado o trabalho artesanal. Esse ano os preços dos ovos nos mercados aumentaram demais. Coloquei novidades no cardápio para as crianças se interessarem mais nos ovos e acredito que vai ser bom para as vendas", afirma Anna.

Kit degustação

Tabata tem dez anos de experiência com confeitaria Imagem: Acervo pessoal

Hoje há muitas confeiteiras disputando os mesmos clientes, dizem as profissionais. A confeiteira e criadora de conteúdo Tabata Romero afirma que é preciso se destacar em algum nicho para atrair o público. O preço do chocolate de barra, que é o usado pelas confeiteiras subiu de R$ 33 para R$ 36, em média, segundo Romero.

Os laticínios, como creme de leite e leite condensado, também estão mais caros. Romero diz que, antes da pandemia, uma lata de leite condensado custa cerca de R$ 3,50, enquanto hoje é, no mínimo, R$ 7,50 na região onde ela mora.

Há algumas alternativas para lidar com o aumento de preços. Além de diminuir a porção, uma boa opção é oferecer os kits degustação, que são menores, mas há mais opções de sabores e é possível dividir com a família.