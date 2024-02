Sem 'gatonet': como transformar TV antiga em smart a partir de R$ 250

Uma smart TV dá acesso a serviços de streaming de vídeo e de música, games, aplicativos diversos e até navegação na internet. É por isso que, no mercado, existem diversos dispositivos que podem transformar as televisões mais antigas em "smart", sem que você precise comprar uma nova.

Muitas vezes, é a opção mais interessante e econômica. Aparelhos do tipo se dividem em stick (ou dongles) e TV boxe (ou set-top boxes), e já vamos explicar a diferença entre os modelos.

Stick

Se assemelha a um pen drive, normalmente conectado à TV pela entrada HDMI.

É um aparelho menor, mais discreto e mais barato.

A instalação é simples: basta conectá-lo à televisão como você conectaria um pen drive a um computador, encaixando na entrada adequada.

Em geral, a partir daí, você poderá acessar um menu produzido pelo fabricante do aparelho para que possa navegar pelos serviços oferecidos. Em alguns casos, é possível usar o celular para fazer essa navegação.

TV box

É uma espécie de caixinha que deve ser posicionada próxima à TV.

Ela ocupa mais espaço físico, mas também tem outros recursos em comparação ao stick, como conversor, decodificador ou receptor de canais de TV.

A TV box costuma ser mais cara que um stick.

A fonte de energia pode ser via cabo USB ou uma tomada dedicada.

TV box não é "gatonet"

Você não precisa arriscar seu dinheiro e a segurança do seu aparelho com um "gatonet".

Os modelos listados são opções regularizadas e homologadas pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e, portanto, proporcionam serviços de forma totalmente legal, sendo comercializadas por empresas confiáveis. Alguns exemplos são:

Versão mais recente do dispositivo do Google, com capacidade de reprodução de imagem com resolução de até 1080p.

Vem com controle remoto, tornando o celular opcional.

Conecta-se pela entrada HDMI e utiliza o wi-fi para funcionar.

Compatível com diversos serviços de streaming.

Controle tem botões para acesso direto a Netflix e YouTube.

Compatível com diversos serviços de streaming, não apenas o Prime Video.

Vem com controle remoto, tornando o celular opcional.

Compatível com a Alexa, para realizar comandos por voz.

Conecta-se pela entrada HDMI e utiliza o wi-fi para funcionar.

Reproduz imagens com qualidade 4K.

Reproduz imagens com qualidade Full HD.

Vem com controle remoto, tornando o celular opcional.

Conecta-se pela entrada HDMI e utiliza o wi-fi para funcionar.

Controle remoto com Google Assistente, para usar comandos de voz.

Acesso direito a YouTube, Netflix e Prime Video por botões do controle remoto.

Stick da Xiaomi reproduz imagens com resolução de 1080p.

Controle remoto com Google Assistente, para usar comandos de voz.

Tecnologia de som surround para maior riqueza de detalhes.

Vem com controle remoto, tornando o celular opcional.

Reproduz imagens com resolução HD, 4K e HDR.

Compatível com os mais conhecidos assistentes virtuais: Siri, Google Home e Alexa.

Controle remoto com botões para acesso direto a diversos serviços de streaming.

Função "replay instantâneo", para rever algo.

Mais de 5.000 canais, entre gratuitos e pagos.

Acesso ao Apple Arcade para games e ao Apple Music para músicas.

Reproduz imagens com resolução 4K.

Processador A12 Bionic (o mesmo dos iPhones XR e XS).

Filmes e séries originais da Apple no streaming Apple TV+.

Vem com o controle Siri Remote, compatível com comandos de voz.

Reproduz imagens com resolução 4K.

Acesso direto a serviços de streaming como Netflix por botão do controle.

Oferece suporte a comandos de voz.

Controle remoto incluso, alimentado por duas pilhas AA .

. Possui entradas HDMI e USB.

Reproduz imagens com qualidade Full HD.

Pode ser conectado a qualquer TV com entrada HDMI ou A/V.

Controle remoto com botões diretos para Globoplay, Netflix e YouTube.

Pode ser conectado a outros aparelhos (como controles de videogame) por Bluetooth ou USB.

Compatível com o Google Assistente para comandos de voz.

Reproduz imagens com resolução 4K.

Pode ser conectado a qualquer TV com entrada HDMI ou A/V.

Processador QuadCore.

Compatível com diversos serviços de streaming.

Oferece suporte a tecnologias de vídeo, como HDR, e de áudio, como Dolby Digital.

Controle compatível com o Google Assistente para comandos de voz.

Algumas operadoras de TV por assinatura também comercializam serviços via modelos de TV Box.

É o caso do Claro Box TV+. A pessoa paga uma mensalidade (a partir de R$ 109,90) para acessar os canais abertos e pagos. É possível configurar o sistema para gravar determinado programa para assistir posteriormente. O aparelho funciona ainda compatível com plataformas de streaming.

A Oi também tem um serviço parecido, chamadoOi Streaming Box. Ele funciona integrado ao dispositivo Chromecast, do Google, para transmissão de conteúdos.

