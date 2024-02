City visita Bournemouth para se manter na cola do Liverpool no Inglês

Vice-líder do Campeonato Inglês, o Manchester City tem a oportunidade de diminuir a vantagem do líder Liverpool para um ponto se vencer o Bournemouth fora de casa no sábado, pela 26ª rodada.

'Citizens' e 'Reds' estão imersos em uma particular guerra de nervos à distância.

O time do técnico Pep Guardiola ficou a um ponto da liderança com a vitória sobre o Brentford (1 a 0) na última terça-feira, em jogo atrasado da 18ª rodada, mas o Liverpool voltou a se distanciar ao golear o Luton Town por 4 a 1 no dia seguinte.

A partida contra o Luton, que abriu a 26ª rodada, foi antecipada porque os 'Reds' fazem no domingo a final da Copa da Liga Inglesa, contra o Chelsea, em Wembley.

O Arsenal, cinco pontos atrás do líder e a um do Manchester City, é o terceiro colocado e no sábado recebe o Newcastle (8º).

Mas a disputa pelo título não é o único atrativo da rodada.

Na parte de baixo da tabela, o Burnley (19º), que visita o Crystal Palace (15º), e o lanterna Sheffield United, que encara o Wolverhampton (11º), estão sob forte pressão.

Os dois últimos colocados estão a sete pontos do Luton (18º) e da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Everton (17º), que no sábado tem um jogo difícil contra o Brighton (7º).

Por sua vez, o Manchester United (6º, 44 pontos) recebe o Fulham (12º) em busca de uma quinta vitória consecutiva no campeonato e tem como objetivo se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina no Aston Villa (4º, 49 pontos).

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Quarta-feira:

Liverpool - Luton Town 4 - 1

- Sábado:

(12h00) Manchester United - Fulham

Brighton - Everton

Aston Villa - Nottingham

Crystal Palace - Burnley

(14h30) Bournemouth - Manchester City

(17h00) Arsenal - Newcastle

- Domingo:

(10h30) Wolverhampton - Sheffield United

- Segunda-feira:

(17h00) West Ham - Brentford

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 60 26 18 6 2 63 25 38

2. Manchester City 56 25 17 5 3 58 26 32

3. Arsenal 55 25 17 4 4 58 22 36

4. Aston Villa 49 25 15 4 6 52 33 19

5. Tottenham 47 25 14 5 6 52 38 14

6. Manchester United 44 25 14 2 9 35 34 1

7. Brighton 38 25 10 8 7 48 40 8

8. Newcastle 37 25 11 4 10 53 41 12

9. West Ham 36 25 10 6 9 36 44 -8

10. Chelsea 35 25 10 5 10 42 41 1

11. Wolverhampton 35 25 10 5 10 39 40 -1

12. Fulham 29 25 8 5 12 34 41 -7

13. Bournemouth 28 24 7 7 10 33 46 -13

14. Brentford 25 25 7 4 14 35 44 -9

15. Crystal Palace 25 25 6 7 12 28 44 -16

16. Nottingham 24 25 6 6 13 32 44 -12

17. Everton 20 25 8 6 11 27 33 -6

18. Luton Town 20 25 5 5 15 35 51 -16

19. Burnley 13 25 3 4 18 25 55 -30

20. Sheffield United 13 25 3 4 18 22 65 -43

