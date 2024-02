César 2024: maior premiação do cinema francês é marcada por acusações de estupro e abuso de menores

A cerimônia de entrega do César, maior premiação do cinema francês, acontece na noite desta sexta-feira (23), em Paris. Pelo sexto ano consecutivo, o evento será marcado pelas acusações de assédio e abuso sexual que continuam emergindo no cinema francês a ponto de transformar as produções. O discurso da atriz francesa Judith Godrèche, que sofreu uma série de agressões desde o seu primeiro trabalho no cinema, é aguardado com expectativa.

Os organizadores do César Awards fizeram questão de convidar Judith Godrèche, 51 anos, para subir ao palco da sala Olympia de Paris, onde ocorre a cerimônia, para demonstrar que todo o setor está solidário com ela e que é preciso continuar a denunciar esses crimes. Recentemente, a atriz prestou queixa na polícia por estupro e abuso sexual contra dois importantes cineastas franceses: Benoît Jacquot e Jacques Doillon, herdeiros da Nouvelle Vague.

A França atravessa a segunda onda do movimento #MeToo e Godrèche encarna essa determinação das mulheres de levar os agressores à Justiça, mesmo quando os crimes já estão prescritos.

Depois de morar vários anos em Los Angeles, a atriz retornou a Paris para lançar a série de TV "Icon of French Cinema", que ela escreveu e produziu, inspirada nos acontecimentos da experiência dela no cinema. Em entrevistas à imprensa local, Godrèche acabou revelando detalhes de um relacionamento tóxico que iniciou com Benoît Jacquot no primeiro trabalho no cinema, quando tinha 14 anos e o diretor, 39. A relação durou seis anos e foi marcada por situações de abuso e violência - física e psicológica.

Jacquot, com mais de 30 filmes na carreira e hoje com 77 anos, fala que foi uma relação de amor. Mas a atriz aponta o comportamento manipulador de um homem 25 anos mais velho do que ela e que ainda tinha exigências sexuais perversas.

Em entrevista ao jornal Le Monde, Godrèche disse que o companheiro a fazia praticar sexo oral de uma forma que a "enojava". "Eu detestava, mas ele dizia que eu era 'maravilhosa' naquilo", afirmou. Quando ficava menstruada, as felações se tornavam "obrigatórias". "No meu aniversário de 15 anos, ele decidiu que eu tinha que gozar quinze vezes, não havia escolha. Eu fingi o mais rápido possível", contou.

Sadismo

Um dia, Jacquot propôs um "jogo sexual". "Tenho que ficar na escada de costas para ele e fechar os olhos. Ele pega o cinto e começa a me chicotear. Deixei ele fazer isso uma vez, duas vezes, depois não aguentei (...) falei que não tinha graça, que estava me machucando", denunciou a atriz. Apesar dos protestos, ele teria lhe amarrado às grades de um mezanino com o cinto.

O caso é revelador de um sistema de décadas de abusos tratados com indiferença pelos profissionais do cinema e pela sociedade francesa como um todo. Para ajudar os legisladores a proteger crianças e adolescentes dessas práticas, Judith Godrèche será ouvida no Senado no dia 29 de fevereiro.

A legislação francesa fixa em 15 anos a idade mínima de consentimento para uma relação sexual com penetração. No caso de Jacques Doillon, segundo cineasta denunciado pela atriz, ele é acusado de ter inserido em um filme, em que também trabalhava como ator, uma cena sexual com ela. Essa filmagem aconteceu quando Godrèche tinha 15 anos. O indício de abuso é o fato que Doillon, 28 anos mais velho do que ela, ter feito questão de gravar 45 vezes a mesma cena, o que teria deixado constrangida a mulher dele, Jane Birkin, que acompanhava a filmagem. Doillon nega qualquer abuso, mas foi denunciado por outras duas atrizes, Anna Mouglalis et Isild le Besco, pelo mesmo tipo de assédio.

Até pouco tempo atrás, a certeza da impunidade era tão grande que em 2011, Jacquot disse num documentário que sabia que estava transgredindo a lei ao se relacionar sexualmente com uma menina de 14 anos. Ainda declarou que todos no meio sabiam que "o cinema era usado para encobrir esse tipo de prática" e que outros diretores o invejavam, o que ele achava "bastante agradável".

Ministra da Cultura aponta crime de pedofilia

A nova ministra da Cultura, Rachida Dati, que é de direita e tem uma personalidade forte, elogiou a coragem de Godrèche, poucas horas antes de participar da cerimônia do César. Dati condenou "a cegueira" no meio cinematográfico em relação a esse tipo de crime. Lembrou, e é verdade, que a atriz em várias entrevistas quando era jovem tentou mostrar que vivia uma situação desconfortável com aquele homem muito mais velho do que ela, mas as pessoas ignoravam os sinais que ela enviava e passavam a falar de outros assuntos. A ministra ressaltou que impor relações sexuais a menores em sets de filmagem "não é arte, é pedofilia".

Quatro anos depois da primeira onda do #MeeToo, a prevenção a situações de assédio avança devagar. Na França, para empregar um menor de 16 anos no cinema, é necessário ter uma autorização do Estado, "para proteger as crianças de quaisquer abusos". Mas juízes dizem que depois que a filmagem começa, praticamente não existem controles nos sets.

No ano passado, um filme exibido no Festival de Cannes (Le Retour, de Catherine Corsini) foi multado por não ter declarado uma cena de sexo envolvendo um menor de 15 anos. Mas a penalização ainda é rara.

Quando existe uma cena de sexo no roteiro, os diretores de elenco têm evitado contratar menores. Cenas sugestivas de erotização de crianças estão gradualmente desaparecendo dos filmes. Se a produção trata de incesto ou estupro de menor, as cenas são minuciosamente coreografadas, sem contato físico do ator adulto com a criança ou o adolescente e sem imagens explícitas.

'Coordenador de intimidade'

Uma nova profissão se desenvolveu nos últimos anos, o "coordenador de intimidade", mas ainda conta com poucos profissionais especializados. Esse colaborador fica encarregado de supervisionar as cenas de nudez e sexo e também pode alertar o produtor se notar algum tipo de assédio durante a gravação.

Atrizes experientes contam que até pouco tempo atrás era impossível questionar uma cena mais constrangedora com um diretor. Hoje, elas apreciam quando recebem os contratos e descobrem que a produção vai ter um ou até dois encarregados de prevenir assédio. Foi o que aconteceu com a atriz Isabelle Carré. Ela disse que "chorou" de emoção quando descobriu que o filme "La Dégustation" (A Degustação), de 2022, tinha dois profissionais nessa função. O elenco tinha crianças. A autocensura, o medo de ser prejudicado na carreira, fez muitos artistas se submeterem a situações degradantes.

A 49ª edição do César Awards começa às 20h45 e será transmitida pelo Canal+. "O reino animal", dirigido por Thomas Cailley e estrelado por Romain Duris, lidera as indicações concorrendo em 12 categorias. Já "Anatomia de uma queda", drama de Justine Triet vencedor da Palma de Ouro e indicado a cinco estatuetas do Oscar, vem logo atrás com 11 indicações.

"O sabor da vida", de Tr?n Anh Hùng, o representante da França na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional, mas excluído da lista final, estrelado por Juliette Binoche e Benoît Magimel concorre em três categorias menos relevantes.

Favorito ao Oscar, "Oppenheimer", de Christopher Nolan, está na disputa de melhor filme estrangeiro na principal premiação do cinema francês.