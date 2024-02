Carla: Defesa teme que Bolsonaro se exceda em ato e ataque Moraes e STF

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) temem que ele se exceda em ato na avenida Paulista no próximo domingo (25) e ataque o ministro Alexandre de Moraes e o STF (Supremo Tribunal Federal), apurou a colunista do UOL Carla Araújo durante o UOL News desta sexta-feira (23).

Tem alguns aliados e a defesa de Bolsonaro com receio de que se transpasse uma linha [...] Provavelmente vai ter gente, não vai ser um evento esvaziado e isso, dependendo do calor [do momento], Bolsonaro pode ultrapassar essa fronteira. Carla Araújo, colunista do UOL

Há um receio, sim, de quem conhece o Bolsonaro, de que por mais disciplinado e treinado ele esteja, se no clamor dos seus apoiadores começar a ter um coro contra, por exemplo, Alexandre de Moraes. Há o temor, sim, de que ele possa repetir as palavras que ele já usou chamando Moraes de covarde, xingando os ministros do Supremo, atacando a instituição. Carla Araújo, colunista do UOL

E aí ele pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. Ele está sendo investigado. Por isso, os advogados estão reforçando muito de que a manifestação não pode ultrapassar, como Bolsonaro adora falar, as quatro linhas [da Constituição]. Carla Araújo, colunista do UOL

O temor também se estende para esses aliados de Bolsonaro, que também podem levantar pautas antidemocráticas durante o ato, segundo a colunista.

Há hoje entre os aliados de Bolsonaro receio de quem vai ter a palavra para falar. Vamos ter a Michelle Bolsonaro, o Silas Malafaia, o Tarcísio deve falar, o Bolsonaro falar, é o que tá previsto para que ele tenha o discurso principal. Mas são muitos parlamentares e alguns muito radicais. Carla Araújo, colunista do UOL

E se esses caras pegarem no microfone? Um advogado falando [a respeito]: 'a gente corre risco sério de ultrapassar essa linha'. Então, domingo chega com os bolsonaristas em torno do ex-presidente com uma expectativa muito grande, porque eles querem ter essa narrativa desse apoio que Bolsonaro está tendo, de perseguição da Polícia Federal. Carla Araújo, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: