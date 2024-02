Blinken diz que EUA fizeram 'progressos concretos' com Argentina

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou nesta sexta-feira (23) que os EUA fizeram "progressos concretos" com a Argentina no fornecimento de materiais críticos, especialmente lítio Em uma entrevista coletiva em Buenos Aires, onde se encontrou com o presidente do país, Javier Milei, Blinken comentou que viu um "enorme potencial" e "muitas oportunidades" na Argentina.

O secretário ainda acrescentou que Washington "já identificou novos projetos" de cooperação no setor de transição energética na nação sul-americana.

"A Argentina decidiu voltar para o lado do Ocidente, para o lado do progresso e sobretudo para o lado da liberdade", disse Milei ao norte-americano durante a reunião.

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, definiu o encontro como "extremamente positivo" e agradeceu o "tempo e esforço" das autoridades norte-americanas "para visitar e compreender as enormes mudanças" que o governo está promovendo.

A política ainda desejou que a relação bilateral entre Argentina e Estados Unidos "mantenha os seus frutos". (ANSA).