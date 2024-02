Biden voltará a receber premiê italiana na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, na próxima semana em Washington, para abordar uma agenda robusta, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (23).

O presidente democrata e a primeira-ministra de extrema direita falarão em particular, na sexta-feira (1º de março), sobre "seu compromisso de continuar apoiando a Ucrânia", a situação no Oriente Médio, China e o G7, atualmente sob presidência italiana, disse o Executivo americano em um comunicado de imprensa.

Biden já havia recebido Meloni em julho do ano passado em um encontro classificado como caloroso.

No entanto, no outono boreal de 2022, o democrata de 81 anos se mostrou publicamente preocupado com a chegada ao poder do partido de extrema direita de Meloni, Irmãos da Itália.

No entanto, Roma demonstrou ser um forte aliado no apoio à Ucrânia, apesar da presença dentro do governo italiano de figuras como o soberanista Matteo Salvini, criticado por seus vínculos com o partido do presidente russo, Vladimir Putin.

Os Estados Unidos pretendem também evitar que a Itália se aproxime muito da China. A reunião da próxima sexta-feira em Washington deve se concentrar, entre outras coisas, na necessidade de uma "estreita coordenação transatlântica em relação à China", segundo a Casa Branca.

A Itália se retirou, em dezembro, do controverso acordo com a China sobre a Nova Rota da Seda, quatro anos depois de sua adesão, o que desagradou Pequim.

