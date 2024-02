Autoridades russas ameaçam sepultar Navalny em terreno da prisão onde morreu, dizem familiares

As autoridades russas ameaçaram enterrar o corpo de Alexei Navalny na colônia prisional do Ártico onde o opositor morreu, caso sua família se recuse a sepultá-lo secretamente, declarou a equipe do falecido líder da oposição.

"Há uma hora um investigador ligou para a mãe de Alexei e lhe deu um ultimato: ou aceita um enterro sigiloso, sem funerais públicos, ou Alexei será enterrado na colônia" prisional, disse Kira Iarmish, que foi porta-voz de Navalny, na rede social X.

© Agence France-Presse