Audi lança app para ajudar donos de elétricos a achar pontos de recarga

A Audi lançou hoje um novo aplicativo para auxiliar na recarga de carros elétricos. O objetivo é integrar a rede de carregadores elétricos da marca e seus parceiros disponíveis em todo o país.

O app exibe a usuários cadastrados a localização da rede de estações de recarga rápida de 150 kW, que está presente em 40 concessionárias da marca e outros estabelecimentos comerciais. Além da localização, o usuário terá informações sobre disponibilidade e potência de cada carregador de forma online.

Motoristas com veículos de todas as marcas podem acessar o aplicativo, disponível nos sistemas iOS e Android. Clientes da Audi não pagarão pela recarga nos postos de carregamento, enquanto proprietários de veículos de outras fabricantes pagarão tarifa média sugerida de R$ 3,50 por kw.

Segundo a marca alemã, apenas novos veículos elétricos serão lançados pela marca a partir de 2026, em um total de 20 modelos. Já em 2033, os veículos a combustão que permanecerem no portfólio deixarão de ser produzidos.

