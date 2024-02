Wilsinho Fittipaldi morre aos 80 anos: por que engasgo é tão perigoso?

Wilson Fittipaldi Jr, pioneiro no automobilismo brasileiro e ex-piloto da Fórmula 1, morreu hoje (23) aos 80 anos, pouco menos de dois meses depois de sofrer uma parada cardíaca no último Natal após engasgar com um pedaço de carne. A data também era o dia de seu aniversário.

A situação, além de provocar tosse intensa e impedir a fala, pode gerar dificuldade para respirar. Em casos mais graves, como foi o de Wilsinho, a pessoa pode se acidentar e, por falta de oxigênio, ter uma parada respiratória, desmaiar e até morrer.

Como engasgo ocorre e medidas para evitá-lo:

O engasgo é a obstrução das vias aéreas por corpos estranhos (sigla médica OVACE) que dificultam ou impossibilitam a respiração corretamente.

São comumente causados por pedaços de alimentos, vômitos, pequenos objetos e até mesmo dentes quebrados. Algo inadvertidamente pode descer a faringe e entalar em áreas estreitas e membranosas do canal, predispondo tosse e até perfurações.

Costumam ocorrer por hábitos errados, aspiração ou engolimento acidental (incluindo de saliva e fumaça). Mas também em decorrência de problemas gastrointestinais, respiratórios e neurológicos, principalmente quando muito frequentes.

Se uma criança (ou adultos e idosos) engolir moeda, brinquedos ou qualquer objeto, não provoque vômitos. Esse método não é recomendado, pois a pessoa pode aspirar o próprio vômito, engasgar e não conseguir respirar mais.

Primeiro verifique se a pessoa continua respirando normalmente. Se estiver, a orientação é levá-la para um atendimento médico. Mas, se ela estiver respirando com dificuldade, leve-a imediatamente ao hospital.

Em casos graves, quando a pessoa não consegue respirar, é preciso fazer rapidamente a manobra de Heimlich. Ela é recomendada para crianças maiores de 1 ano e consiste em abraçar a vítima engasgada pelas costas, aplicando, com as mãos fechadas, uma pressão contrária na região abdominal conhecida por "boca do estômago", de forma enérgica, súbita e repetida, para expulsar o fator obstrutivo.

Imagem: iStock

Em menores de um ano, a técnica envolve compressões nas costas e no osso esterno do tórax, alternando até a reação da criança.

No caso de Wilsinho, familiares não conseguiram retirar o alimento, e ele teve uma parada cardíaca.

Em caso de engasgos de pessoas que estão sozinhas, a recomendação é:

Coloque o seu punho acima do umbigo e segure com a outra mão; Jogue o corpo sobre as costas de uma cadeira ou uma bancada, apertando o seu punho em direção a si mesmo com um impulso para cima; Se não conseguir, faça o movimento sem o uso das mãos, diretamente na cadeira ou balcão.

*Com reportagens publicadas em 26/01/2022, 04/07/2022 e 10/04/2023.