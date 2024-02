Após acordo com Vale, Anglo vê leque de opções para estudar expansão do Minas-Rio

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A mineradora Anglo American avalia que um acordo com a Vale anunciado na véspera permitirá não só a ampliação da vida útil de sua operação de minério de ferro no Brasil Minas-Rio, como também dará um leque de opções logísticas que poderão dobrar a produção no ativo futuramente.

O negócio prevê que a Vale contribuirá com recursos de minério de ferro de alto teor de um depósito na Serra da Serpentina, próximo ao ativo da Anglo, e desembolsará 157,5 milhões de reais, para adquirir 15% de participação acionária no Minas-Rio.

Estudos técnicos sobre o negócio, incluindo avaliações sobre a possível ampliação da capacidade do Minas-Rio, deverão ser concluídos em cerca de cinco anos após o fechamento do negócio, o que está previsto para o fim deste ano, disse à Reuters a presidente da Anglo American no Brasil, Ana Sanches.

"Concluída a transação, a gente vai dar início a uma série de estudos, estudos técnicos, de viabilidade, pra gente entender qual é a melhor forma... para a gente utilizar todo esse recurso", disse Sanches.

"(Estamos estudando também) não só integrar, mas aumentar a capacidade da nossa de produção. Agora com a Vale, abre-se um leque bem maior de opcionalidades logísticas."

Com capacidade de produção anual de 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro, o empreendimento leva a commodity por meio de um mineroduto de mina e unidade de beneficiamento da Anglo em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, em Minas Gerais, até o Porto do Açu, no Estado do Rio de Janeiro.

O acordo prevê também a opção de compra pela Vale de uma participação adicional de 15% na operação do Minas-Rio, caso o empreendimento tenha sua capacidade ampliada, em iniciativa que considera eventual utilização de ferrovia e porto da Vale, como alternativa à construção de um segundo mineroduto até as instalações da Anglo American no Porto do Açu.

O mineroduto existente do Minas-Rio cruza a rede ferroviária da Vale, permitindo que um segundo mineroduto muito mais curto se conecte com o corredor ferroviário até o porto de Tubarão.

Atualmente, toda a produção de minério de ferro da Anglo é exportada do Brasil, segundo Sanches, que observou ainda o interesse crescente de clientes siderúrgicos por um produto de mais alto teor e que permita a produção de aço com menos emissões.

"Nossos principais clientes estão nos Emirados Árabes, no Japão, alguns clientes no Norte da África, alguns clientes no resto da Europa, mas a gente é 100% exportado", afirmou Sanches, pontuando que também atende a alguns clientes na China.

O depósito de Serpentina, segundo a Anglo, contém recursos minerais de 4,3 bilhões de toneladas de minério de ferro, com teor ainda mais alto que o minério do Minas-Rio, com predominância de minério friável, menos compacto.

Mais cedo nesta sexta-feira, o vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Gustavo Pimenta, afirmou a analistas que as licenças preliminares para o desenvolvimento de Serpentina devem sair em cerca de cinco anos e que a operação comercial deverá começar no início ou em meados da década de 2030.

(Por Marta Nogueira)