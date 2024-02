Agências de viagens corporativas estudam encerrar parcerias com Localiza

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As agências de viagens corporativas da Abracorp, a associação do setor, estão avaliando a continuidade de suas parcerias comerciais com a Localiza após uma mudança no modelo comercial entre as partes, que as agências declararam ser "súbita e radical", conforme nota divulgada à imprensa nesta sexta-feira pela entidade.

"A decisão vem em resposta à preocupação com a estabilidade dos contratos já firmados entre as agências e seus clientes", afirma a nota.

Segundo o comunicado, tais contratos foram estabelecidos com base em um modelo anterior, o que pode levar a um cenário de "instabilidade no custo de distribuição do produto e nas finanças das agências".

A nota acrescenta que as agências associadas à Abracorp movimentaram mais de 400 milhões de reais em locação de veículos em 2023, 60% desse montante correspondente a operações realizadas com a Localiza.

Procurada, a Localiza disse que o setor automotivo passou por mudanças significativas nos últimos dois anos que impactaram o mercado de locação de veículos, e que a revisão de seu processo de remuneração para agências de viagem seguiu "uma análise cuidadosa das dinâmicas do mercado".