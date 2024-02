Acordos comerciais e chefs renomados marcam a Gulfood 2024, que chega ao fim nesta sexta

DUBAI, 23 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A edição de 2024 da Gulfood, o maior evento anual de alimentos e bebidas do mundo, chegou ao fim no Dubai World Trade Centre. Durante os cinco dias da exposição, um elenco de chefs de renome internacional, que compartilham 25 estrelas Michelin, apresentou métodos tradicionais de culinária, valorizando ingredientes autênticos e revelando as histórias por trás dos pratos mais amados do mundo em mais de 90 Masterclasses. Enquanto isso, no Chef Talks, chefs consagrados e promissores apresentaram insights sobre os pratos que vão conquistar o mundo este ano, além de dicas e truques culinários.

Entre os principais nomes que participam do programa estão o chef Alain Passard, do L'Arpege, o chef Enrico Cerea, do da Vittorio, o chef Joan Roca, do El Celler de Can Roca, e o chef Mark Donald, do The Glenturret. Entre os talentos locais está o chef Vladimir Mukhin, do White Rabbit Krasota, em Dubai. O tema deste ano destaca a união da rica herança e das práticas culinárias tradicionais com técnicas modernas e inovadoras que definem tendências.

O Dubai World Cuisine, uma série de jantares colaborativos em toda a cidade entre chefs locais e ícones da culinária de toda a Europa, com o objetivo de formar a identidade cultural de Dubai e ajudar a estabelecê-la no mapa culinário mundial, já teve jantares bem-sucedidos em seis marcos culinários de Dubai - Krasota, Lowe, Takahisa, Armani Ristorante, Folly e F.R.N.D.S. Grand Cafe.

O evento conta com a participação do chef Akira Back, premiado com uma estrela Michelin, e Pepe Solla, chef e proprietário do restaurante Casa Solla, premiado com uma estrela Michelin, e do chef Kelvin Cheung, do Jun's, em Dubai, e Begona Rodrigo, do La Salita, na capital valenciana, premiado com uma estrela Michelin e aclamado chef de vegetais.

Tracy Reynolds, consulesa-geral do Canadá em Dubai, comentou que os Emirados Árabes Unidos são um grande mercado para o país e um importante centro para a região e além dela. "No ano passado, os Emirados Árabes Unidos exportaram cerca de US$ 50 milhões em produtos alimentícios para o Canadá, enquanto o Canadá exporta quase US$ 700 milhões por ano para os Emirados Árabes Unidos", destacou.

As empresas canadenses, diz Tracy, foram responsáveis por 45% de todo o investimento estrangeiro direto em Dubai em 2023. "Sabemos que, se formos à Gulfood e fizermos negócios, isso vai além dos Emirados Árabes Unidos e do mercado do Golfo. Eles têm a capacidade de desenvolver outros mercados em toda a região", acrescentou.

Enquanto isso, na Conferência Gulfood Inspire, a Dra. Morgaine Gaye, líder global em futurologia de alimentos, apresentou aos participantes uma visão fascinante das tendências do setor de Alimentos e Bebidas que estão por vir, incluindo um foco maior em sustentabilidade e produtos ecologicamente corretos, redução e reutilização de resíduos e embalagens, crescimento de produtos de origem local, um retorno aos sabores esquecidos, patrimoniais, locais e regionais, mais produtos artesanais, atenção à estética e muito mais.

Bandar Akrin, fundador e CEO da Kinza, comentou que, durante a exposição Gulfood, "assinamos parcerias para entrar em dez novos mercados e estamos em negociações com vários parceiros comerciais para abrir fábricas e licenciar a fabricação em outros novos mercados".

Martin Camus, vice-presidente de compras da DNATA USA, ressaltou que a Gulfood deste ano foi um evento fantástico. "Consegui me reunir com fornecedores de todo o mundo. As principais tendências que notei este ano são um foco muito maior dos fornecedores em consistência e qualidade, além de muito mais detalhes sobre suas cadeias de suprimentos e sustentabilidade", completou.