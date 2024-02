Acordo de US$30 bi da Adnoc com a austríaca OMV no setor químico está parado, diz jornal

(Reuters) - As negociações relacionadas a uma fusão avaliada em 30 bilhões de dólares entre os braços químicos da Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) e da petrolífera austríaca OMV foram paralisadas nas últimas semanas, publicou o Financial Times nesta sexta-feira.

As partes interromperam as negociações para resolverem uma série de desentendimentos, que incluem o nome da unidade resultante da fusão, disse o jornal, citando fontes familiarizadas com o assunto. No Brasil, a Adnoc é citada como uma das interessadas na participação da Novonor na Braskem.

Ainda é possível que as negociações entre Adnoc e OMV sejam retomadas e que um acordo seja alcançado, disse o FT.

"Estamos em negociações contínuas e abertas e não podemos comentar mais", disse a OMV à Reuters. A Adnoc não se manifestou.

A Reuters informou anteriormente que há uma série de pontos de conflito entre as empresas, incluindo uma provisão para garantias de emprego na Áustria, uma exigência para uma listagem em Viena e um presidente austríaco da nova empresa.

Em julho passado, a OMV entrou em negociações para fundir o grupo petroquímico Borealis, controlado por OMV e Adnoc, e a Borouge, listada em Abu Dhabi e detida por Adnoc e Borealis.

(Por Gursimran Kaur)