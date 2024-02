Ações encerram semana em picos com impulso de resultados de empresas

Por Khushi Singh e Shubham Batra

(Reuters) - As ações europeias fecharam em um pico pelo segundo dia nesta sexta-feira, devido aos ganhos do Standard Chartered depois de um forte relatório de lucros, enquanto os comentários da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, mantiveram o humor dos investidores sob controle.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,43%, a 497,25 pontos, registrando sua quinta semana consecutiva de ganhos, com as ações francesas e alemãs também atingindo recordes de fechamento.

O índice de referência avançou mais de 1% na semana, e a maior parte dessa alta foi provocada por um salto nas ações de tecnologia, devido a uma previsão fortemente positiva da fabricante norte-americana de chips Nvidia.

As ações de produtos químicos e de automóveis foram as que mais ganharam no dia, em alta de 1,0% cada.

O índice de bancos subiu 0,8%, impulsionado por um salto de 4,9% no Standard Chartered, depois que a instituição financeira britânica anunciou uma recompra de ações de 1 bilhão de dólares e recompensou os acionistas com dividendos após um aumento de 18% no lucro de 2023.

"Uma das coisas que ajudou a economia a se manter melhor do que as pessoas esperavam é que, além dos pontos relevantes em torno do setor imobiliário comercial, a qualidade do crédito não se deteriorou tanto quanto as pessoas temiam", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

Prejudicando o humor de investidores, a presidente do BCE, Lagarde, disse nesta sexta-feira que os dados relativamente positivos do crescimento salarial do quarto trimestre são encorajadores, mas ainda não são suficientes para dar ao banco central a confiança de que a inflação foi derrotada.

O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse que o BCE deveria resistir à tentação de cortar as taxas de juros antecipadamente, especialmente antes dos dados cruciais sobre salários no segundo trimestre.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,28%, a 7.706,28 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,28%, a 17.419,33 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,70%, a 7.966,68 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,07%, a 32.700,92 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,08%, a 10.130,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,69%, a 6.242,11 pontos.