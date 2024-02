Ações da Intuitive Machines caem após empresa dizer que espaçonave tombou ao pousar na Lua

Por Akash Sriram e Harshita Mary Varghese

(Reuters) - As ações da Intuitive Machines caíam 38% no pós-mercado nesta sexta-feira, depois de a empresa dizer que seu módulo lunar Odysseus havia "tombado" de lado quando a espaçonave pousou na superfície da Lua um dia antes.

O Odysseus está "vivo e bem", mas caído de lado, disse a empresa.

As ações da Intuitive Machines chegaram a subir 43%, para 11,85 dólares, durante as negociações desta sexta-feira, depois que a empresa se tornou a primeira empresa privada a pousar uma espaçonave na Lua, no prenúncio de uma era de mais missões desse tipo para a exploração espacial.

O primeiro pouso de uma espaçonave norte-americana na superfície lunar em mais de meio século entusiasmou os investidores de outras startups espaciais, elevando as ações de empresas como a Astra Space e a Satellogic. As ações da Satellogic caíram 3% nas negociações após o pregão.

"Essa é uma conquista importante que deve ajudar a aumentar a conscientização e a credibilidade de todo o setor, e empresas como a Rocket Lab, entre outras, se beneficiarão disso", disse Andres Sheppard, analista sênior da Cantor Fitzgerald.

Com a alta desta sexta-feira, o valor de mercado das ações da Intuitive Machines atingiu quase 1 bilhão de dólares, depois que mais de 75 milhões de ações da Intuitive Machines trocaram de mãos em negociações regulares, atingindo um volume recorde de negociações e ultrapassando os 64 milhões de ações negociadas no início desta semana.

As ações da Intuitive têm alta de quase quatro vezes até agora neste ano.

No entanto, apenas 18% dos papéis da empresa estão disponíveis para negociação no mercado de ações, de acordo com dados da LSEG. Isto faz com que o valor de mais de 850 milhões de dólares em ações da empresa trocadas nesta sexta-feira seja um volume de negócios enorme para uma única sessão.

O módulo "Odysseus" pousou na cratera Malapert A, a cerca de 300 km do polo sul da Lua na quinta-feira.

O módulo de pouso foi enviado à Lua na quinta-feira passada usando um foguete Falcon 9 lançado pela SpaceX, empresa de Elon Musk, do Centro Espacial Kennedy da Nasa em Cabo Canaveral, na Flórida.

O pouso representou a primeira descida controlada à superfície lunar por uma espaçonave dos EUA desde a Apollo 17 em 1972, quando a última missão lunar tripulada da Nasa pousou no satélite natural com os astronautas Gene Cernan e Harrison Schmitt.

O pouso pode abrir as portas para investimentos e contratos governamentais, ajudando as empresas a superar o que tem sido um período difícil de financiamento para o setor espacial devido a uma economia incerta.