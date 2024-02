Van da Amazon é atingida por um trem e acaba partida em duas

Uma nova imagem impressionante de um acidente ocorrido em 2021 foi divulgada recentemente pelo site TMZ. Uma van de entregas da Amazon acabou sendo atingida em cheio por um trem enquanto atravessava sua linha na cidade norte-americana de Ixonia.

O motorista milagrosamente, mesmo com a van sendo partida ao meio, não sofreu ferimentos.

O que aconteceu

Em uma câmera virada para a parte interna do veículo, o motorista pode ser visto guiando calmamente antes de entrar nos trilhos do trem.

Ele é visto olhando para a esquerda, para os trilhos, antes de atravessar a linha. Porém ele não percebe a aproximação do trem, que em instantes o acerta.

O homem disse na época ser surdo do ouvido esquerdo, o que abafou o som do trem e sua buzina.

"Literalmente, foi como um longo bipe a buzina do trem, e eu coloquei o pé no acelerador, tentando. Não sei até onde iria me afastar dele", disse o motorista, Alexander Evans, na época à WISN.

A aceleração salvou a vida de Evans, já que o trem passou logo atrás de seu banco, como é possível ver nas imagens.

Veja:

