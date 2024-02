Ucrânia reivindica ataque fatal em campo de treinamento russo

O Exército ucraniano afirmou nesta quinta-feira (22) que matou ou feriu quase 60 soldados russos ao atacar um campo de treinamento na parte ocupada da região de Kherson (sul), o segundo ataque deste tipo anunciado nos últimos dias.

As forças ucranianas executaram na quarta-feira "três ataques" na área próxima à localidade de Podo Kalinivka, na margem esquerda do rio Dnieper, ocupada nesta região pelo Exército russo, disse à AFP Natalia Gumeniuk, porta-voz militar ucraniana para o sul do país.

Quase 60 militares russos "morreram ou ficaram gravemente feridos", disse.

O Exército ucraniano também publicou um vídeo, filmado por um drone, que mostra três explosões em um território arenoso, próximo de áreas florestais.

O ataque foi corroborado por blogueiros militares russos.

O canal Telegram Ribar, próximo ao Exército russo, também relatou três ataques, o último deles direcionado contra uma equipe que investigava os dois ataques anteriores.

