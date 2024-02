Torcedores do Sport atacam ônibus do Fortaleza e 6 jogadores ficam feridos

Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos em um ataque de torcedores do Sport ao ônibus da delegação cearense após o jogo entre as equipes pela Copa do Nordeste, informou o clube nesta quinta-feira (22).

O ônibus "foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Sport na saída da Arena Pernambuco", após o empate em 1 a 1 com o time de Recife na noite de quarta-feira, explicou o Fortaleza em um comunicado.

O goleiro João Ricardo, os defensores Titi, Dudu, Gonzalo Escobar e Emanuel Brítez e o volante Lucas Sasha ficaram feridos, aparentemente sem gravidade.

Após o ataque, os jogadores foram levados "rapidamente" ao hospital mais próximo, onde foram atendidos por cortes, pancadas e ferimentos causados por estilhaços de vidro.

O ataque foi criticado por boa parte dos clubes brasileiros, que se solidarizaram com o Fortaleza.

"O Sport Club do Recife repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza", escreveu o time pernambucano na rede social X (antigo Twitter).

O Fortaleza lidera o Grupo B da Copa do Nordeste com 7 pontos, enquanto o Sport é o segundo do Grupo A com a mesma pontuação

