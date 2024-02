Thiago Wild vence espanhol Jaume Munar e vai às quartas do Rio Open

O tenista brasileiro Thiago Wild, número 82 do ranking da ATP, avançou às quartas de final do Rio Open ao derrotar o espanhol Jaume Munar (73º) nesta quinta-feira (22).

Thiago fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-3, em duas horas e 15 minutos na quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club do Rio de Janeiro.

Com a vitória, o brasileiro de 23 anos vai disputar as quartas de final do torneio pela primeira vez, em sua quinta participação.

Thiago vai enfrentar por uma vaga nas semifinais o britânico Cameron Norrie (23º), defensor do título, que derrotou o chileno Tomás Barrios (120º).

Norrie fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-1, em pouco mais de uma hora.

Ao vencer Barrios sem dificuldades, o britânico ratificou seu favoritismo ao bicampeonato, algo que nenhum outro tenista conseguiu nas nove edições anteriores do torneio.

Seu caminho até o título ficou ainda mais livre depois que o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, abandonou a disputa ao sofrer uma lesão na primeira rodada, justamente contra Thiago Wild.

O Rio Open, de categoria ATP 500, é o torneio de tênis mais importante da América do Sul.

