Seu tênis branco está sujo? Com estas dicas caseiras ele vai ficar novinho

O tênis branco é um clássico atemporal que combina com diversos looks, mas conseguir mantê-lo limpo e branco desafia muita gente. Afinal, basta um "pisão" em um local sujo ou um dia de chuva para que ele fique com manchas e marcas indesejáveis.

Por isso é preciso ter cuidados específicos para lavagem, levando em consideração, por exemplo, o tipo de tecido e material do tênis. Confira a seguir dicas dadas por Juçara Monaco, personal organizer e especialista em treinamento de limpeza e elaboração de rotinas.

Bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio —sim, o de cozinha— é um aliado poderoso na limpeza de tênis brancos e ainda ajuda a neutralizar odores. Para usá-lo, misture-o com água morna até formar uma pasta. Em seguida, aplique-a sobre o tênis com uma escova macia e deixe agir por algumas horas ou durante a noite. Depois, esfregue suavemente com uma escova de dentes velha e enxágue.

Sabão líquido

O sabão líquido também é eficaz na remoção de manchas de tênis brancos. Para isso, dilua um pouco de sabão em água morna e use uma esponja ou escova macia para esfregar o tênis. Em seguida, enxágue bem para remover todos os resíduos de sabão.

Vinagre branco

O vinagre branco é um removedor de manchas eficaz, segundo Monaco. Misture uma parte do líquido com água e use a solução para limpar as manchas do tênis, esfregando com uma esponja ou pano.

Máquina de lavar

Alguns tênis podem ser lavados na máquina de lavar. Verifique nas orientações da marca fabricante.

Antes do processo, certifique-se de remover os cadarços e de usar um ciclo suave e água fria para evitar danos ao material do tênis. Coloque-os em uma fronha ou saco de lavagem específico para tênis para protegê-los durante a lavagem.

Alvejante sem cloro diluído

Se as manchas persistirem e o material do seu tênis permitir, tente usar uma solução diluída de água com alvejante sem cloro. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante, e teste primeiro em uma área pequena e discreta para evitar danos.

Limpeza profissional

Se as manchas forem persistentes e nenhum dos métodos caseiros funcionar, a orientação é levar os tênis até uma lavanderia ou sapataria especializada, para uma limpeza mais profunda.

Quer garantir um tênis novo? Veja sugestões

Antiderrapante

Com mais de 400 avaliações de quem comprou

Feito em material sintético

Forro têxtil

Ajuste regular

Palmilha de EVA

Possui detalhes na cor verde

Fecho por cadarços

Solado emborrachado

Palmilha anatômica

Disponível do tamanho 34 ao 42

Nota 4,2 de 5 na Amazon

E como limpar os tênis coloridos?

Você pode seguir métodos semelhantes aos usados para limpar os tênis brancos, mas é importante tomar algumas precauções extras para garantir que as cores não desbotem ou que eles fiquem manchados.

Prefira a lavagem à mão em vez da máquina de lavar, pois isso reduz o risco de danos às cores e ao material do tênis.

Evite o uso de produtos muito abrasivos. Opte por produtos de limpeza suaves e específicos para tênis coloridos.

Antes de aplicar qualquer produto em todo o tênis, faça um teste em uma área pequena e discreta para garantir que não haja reações adversas ou danos às cores.

Use uma escova macia para limpar e evite esfregar com muita força, especialmente em áreas com estampas ou detalhes pintados.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).