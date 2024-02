Tecnoshow Comigo deve movimentar R$ 11 bi em negócios de 8 a 12 de abril em GO

São Paulo, 22 - A 21ª Tecnoshow Comigo, feira agropecuária e de tecnologia, que ocorrerá de 8 a 12 de abril, no Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde (GO), espera faturar cerca de R$ 11 bilhões em negócios, montante semelhante ao obtido no evento do ano passado. "Todos os espaços foram preenchidos e as mais diferentes empresas confirmadas. No ano passado, com 650 expositores e mais de 138 mil participantes, contabilizamos R$ 11 bilhões em negócios. Devemos manter esses números em 2024", disse em comunicado o presidente do Conselho Administrativo da cooperativa Comigo, organizadora da mostra, Antonio Chavaglia.Para esta edição, segundo o diretor de Insumos e coordenador Geral da Feira, Claudio Teoro, pavilhões foram ampliados e novas construções finalizadas, como a Boutique Tecnoshow, a Comigo Florestal e o Pavilhão para Agricultura Familiar. Ações como essa fazem parte do investimento de cerca de R$ 500 mil em melhorias para o evento, informou a cooperativa.Ao todo, serão mais de 100 horas destinadas ao conhecimento, seja em um dos três auditórios ou nas dinâmicas de pecuária. Temas como nutrição, mercado de grãos e pecuária, sucessão, tecnologia e inovação e cooperativismo farão parte da programação.O evento terá, ainda, a exposição de cerca de 800 animais, representando diversas espécies, incluindo bovinos de corte e leite, equinos, muares, ovinos, peixes, mini-vacas, pôneis e possivelmente cães pastores. A Comigo iniciou, em 2002, o trabalho de produção e difusão de tecnologias agropecuárias, em Rio Verde, numa área que hoje ultrapassa 170 hectares (área total do CTC). Neste local, a cooperativa promove experiências tecnológicas o ano todo, em parceria com diversas instituições de pesquisa, de ensino e outras empresas, e realiza a Tecnoshow.