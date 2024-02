Sultan bin Ahmed presencia lançamento do 21º Jornada do Patrimônio de Sharjah

SHARJAH, 22 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah, esteve na cerimônia de abertura da 21ª sessão da Jornada do Patrimônio de Sharjah (SHD, na sigla em inglês), organizada pelo Sharjah Institute for Heritage sob o tema "Conectar. O evento foi no coração histórico de Sharjah, com a participação de 13 países árabes e estrangeiros e 25 agências governamentais. A Jornada do Patrimônio de Sharjah oferece aos visitantes uma série de atividades, incluindo oficinas e jogos patrimoniais, artísticos, de entretenimento e conscientização, artes, apresentações, entre outros.

Na abertura, o xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi e o público assistiram às apresentações tradicionais e artísticas dos Emirados, além de também terem assistido a um show de variedades apresentado pelo National Folklore Troupe, representando a República da Coreia do Sul, convidada de honra deste ano.

Realizada de 22 de fevereiro a 3 de março, com participações do Marrocos, Egito, Palestina, Iêmen, Iraque, Síria e Kuwait, além dos Estados Unidos da América, Montenegro, Turquia e Eslováquia, a edição de 2024 da Jornada do Patrimônio de Sharjah abrange seis cidades diferentes do emirado: Sharjah, Al Hamriyah, Dibba Al Hisn, Khorfakkan, Kalba e Al Dhaid.

As atividades do evento incluem três exposições principais: duas exposições para o convidado de honra, a província de Jeju, que exibem coleções de museus de valor patrimonial, a exposição da vida cotidiana, que destaca a natureza da vida simples dos Haenyeo; e a exposição dos elementos do patrimônio cultural intangível dos Emirados, que trata dos elementos do patrimônio cultural intangível listados na UNESCO, que inclui quinze elementos.

Participaram da cerimônia de abertura vários xeiques, altos funcionários, chefes e diretores de departamentos governamentais, embaixadores e representantes de missões diplomáticas no país, representantes dos países participantes e um grupo de visitantes das atividades da Jornada do Patrimônio de Sharjah.