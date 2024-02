STOXX 600 atinge recorde conforme Nvidia impulsiona ações globais de tecnologia

Por Khushi Singh e Shubham Batra

(Reuters) - O índice STOXX 600 atingiu um fechamento recorde nesta quinta-feira, impulsionado pelas ações de tecnologia após resultados surpreendentes e uma perspectiva impressionante da fabricante de chips norte-americana Nvidia, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) demonstrou estar mais otimista com relação à inflação.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,82%, a 495,10 pontos, um recorde, superando seu pico anterior em janeiro de 2022.

Um salto de 3,0% nas ações de tecnologia impulsionou os ganhos, com a Nvidia, referência em inteligência artificial (IA), em alta de 15,0% em Wall Street após divulgar os resultados depois do fechamento de quarta-feira.

A fornecedora holandesa de equipamentos para fabricação de chips BESI semiconductor também atingiu um recorde, com um aumento de 4,9%, depois de superar as metas do quarto trimestre devido à demanda por peças de fabricação de chips relacionadas à IA.

O índice de tecnologia subiu 12,4% até o momento este ano e está sendo negociado nos maiores níveis em mais de 23 anos, devido aos balanços otimistas dos líderes do setor SAP e ASML Holding, que também receberam um impulso do frenesi da IA.

"Empresas de todo o mundo estão explorando maneiras de usar a IA para automatizar tarefas simples ou torná-las mais fáceis de concluir. Esses pequenos ganhos de eficiência podem fazer uma enorme diferença em uma grande empresa e, portanto, é uma decisão de investimento fácil de ser tomada", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

Melhorando ainda mais o humor, os formuladores de política monetária do BCE concordaram, no mês passado, que a inflação está sendo controlada, embora qualquer conversa sobre cortes nos juros fosse prematura devido ao rápido crescimento dos salários e às abundantes pressões subjacentes sobre os preços, conforme relatos publicados sobre a reunião.

Em relação aos dados, a atividade comercial da zona do euro melhorou em fevereiro, já que o dominante setor de serviços quebrou uma sequência de seis meses de contração, compensando a deterioração no setor industrial, segundo uma pesquisa.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,29%, a 7.684,49 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,47%, a 17.370,45 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,27%, a 7.911,60 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,06%, a 32.356,26 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,31%, a 10.138,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,81%, a 6.199,61 pontos.