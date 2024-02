S&P 500 e Dow Jones saltam para recordes após Nvidia provocar frenesi por IA

Por David French

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Dow Jones subiram para recordes de fechamento nesta quinta-feira, impulsionados por investidores que buscavam ações de crescimento e de tecnologia no dia seguinte ao lucro e perspectivas extraordinários da Nvidia, a garota-propaganda da inteligência artificial.

Para o índice de referência S&P 500, esse também foi a maior alta diária em 13 meses. O índice de tecnologia Nasdaq registrou seu maior avanço em uma única sessão em um ano e por pouco não atingiu um recorde.

Os investidores compraram ações avidamente, conforme os papéis da Nvidia saltaram 16,4% depois que a fabricante de chips previu um aumento de aproximadamente três vezes na receita do primeiro trimestre devido à forte demanda por seus chips de IA e superou as expectativas para a receita do quarto trimestre.

Os lucros da empresa foram um teste importante para a recuperação impulsionada pela IA em Wall Street, que levou pela primeira vez o S&P 500 acima da marca de 5.000 pontos neste mês. Alguns analistas advertiram que resultados decepcionantes poderiam desencadear uma venda acentuada entre as ações de tecnologia.

Em vez disso, o S&P 500 e o Dow Jones alcançaram fechamentos recorde, com o Dow Jones fechando acima de 39.000 pontos pela primeira vez.

O Dow Jones, subiu 1,18%, para 39.069,11 pontos. O S&P 500 avançou 2,11%, para 5.087,03 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 2,96%, para 16.041,62 pontos.

Jack Janasiewicz, estrategista de portfólio da Natixis Investment Managers Solutions destacou como o desempenho dos lucros da Nvidia superou as altas expectativas do mercado, mostrando aos céticos que ainda havia muita energia no comércio de IA após o recente movimento de alta.

Todos os 11 principais setores do S&P 500, exceto um, subiram, com as ações de tecnologia na liderança dos ganhos com uma alta de 4,4%. A exceção foi o setor de serviços públicos, que caiu 0,8%.