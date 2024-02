Sede do PSG foi alvo de buscas em meados de fevereiro pela contratação de Neymar

A sede do Paris Saint-Germain foi alvo de buscas da polícia francesa meados de fevereiro por suspeitas de manobras fiscais em favor do clube na contratação de Neymar, em 2017, informaram fontes próximas ao caso nesta quinta-feira (22), confirmando uma informação do jornal Le Monde.

Contactado pela AFP, um porta-voz do PSG informou que o clube colabora "com todas as partes " para acabar "com as informações falsas" sobre o caso.

