Rússia reivindica conquista da localidade de Pobeda, no leste da Ucrânia

O Exército da Rússia anunciou nesta quinta-feira (22) que conquistou a localidade de Pobeda, no leste da Ucrânia, poucos dias após ter reivindicado a tomada de Avdiivka, no momento em que as forças ucranianas enfrentam grandes dificuldades.

"As unidades do Grupo de Forças do Sul libertaram a localidade de Pobeda", afirmou o Ministério da Defesa.

Pobeda fica perto da cidade de Mariinka, destruída pelos combates e sob controle russo desde dezembro, ema uma área do front que quase não registrou avanços nos últimos meses.

O ministério afirmou que o Exército conseguiu melhorar suas posições na mesma região, nas proximidades de Novomijailivka e Krasnogorivka.

O Exército ucraniano não confirmou até o momento a perda de Pobeda e se limitou a afirmar que está "combatendo na região".

A Rússia iniciou uma ofensiva após o fracasso da contraofensiva ucraniana do ano passado.

O Exército de Kiev, sem munições, enfrenta uma situação "extremamente difícil", admitiu o presidente Volodimir Zelensky, poucos dias antes do segundo aniversário do início da ofensiva russa contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro.

