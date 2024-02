Dino no STF: quem é Ana Paula Lobato, a suplente que assumiu o Senado

Ana Paula Lobato (PSB-MA) deve assumir o Senado por oito anos após a posse de Flávio Dino como ministro do STF. Dino é o quarto ministro em atuação na Suprema Corte que foi indicado por Lula.

Apesar de ter entrado para a vida política em 2011, Ana Paula Lobato só conseguiu assumir um cargo em 2020, como vice-prefeita de Pinheiro (MA). Em fevereiro do ano passado ela assumiu o cargo de Senadora Suplente com a indicação de Dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora, com a ida do ministro para o STF, o cargo será definitivo.

Quem é Ana Paula Lobato

Ana Paula, 39, nasceu em Pinheiro (MA), mesma cidade de José Sarney, e entrou para política em 2011.

Ela tentou se tornar vice-prefeita de Pinheiro em 2016, mas foi derrotada. O primeiro cargo foi conquistado em 2020, quando retomou a tentativa de ser vice-prefeita e ganhou a disputa na chapa com Luciano Genésio (PP).

Ana Paula chegou a assumir a prefeitura durante a pandemia porque o titular foi afastado. O prefeito foi acusado de lavagem de capitais e organização criminosa.

Enfermeira de formação, ela focou sua gestão na saúde. A cidade foi uma das primeiras do país a vacinar crianças.

Ainda que seja titular de comissões importantes, como a de Constituição e Justiça, seu mandato até agora tem sido bastante discreto. Ana Paula não figura entre os parlamentares mais influentes e que delimitam o debate no Senado.

O episódio de maior exposição até o momento é uma gafe. A senadora participava do depoimento do general Augusto Heleno na CPI de 8 de Janeiro e não soube dizer o nome de Ernesto Geisel, presidente durante o regime militar.

Ela votou a favor da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Quanto ao Marco Temporal, Ana Paula votou contra e na PEC limitava os poderes do STF ela esteve ausente.

A senadora também tem no combate a violência doméstica, a defesa do meio ambiente e a segurança pública como assuntos de interesse. O último tema se incorporou a sua pauta por influência de Dino.

Sua atuação parlamentar também inclui relatar projetos nas áreas econômicas, sociais e previdenciárias. A lista inclui a proposta de estender a criminalização por injúria a outras práticas preconceituosas por origem e gênero.

Ela é casada com Othelino Neto (PCdoB), um dos deputados estaduais mais influentes do Maranhão e o segundo mais votado nas últimas eleições. O casal tem dois filhos.

Ana Paula protagonizou uma polêmica ao pedir a demissão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A declaração ocorreu na esteira de críticas de integrantes do PT a ele, um nome identificado como alinhado a Jair Bolsonaro. A senadora chegou a encaminhar um pedido formal ao Conselho Monetário Nacional (CMN), do qual Campos Neto faz parte, pedindo que ele deixasse o cargo.