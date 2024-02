'Segura cada gota do xixi': por que esta capa para colchão faz sucesso

Quem já precisou comprar um colchão sabe que é um investimento: um produto de qualidade costuma ser caro e dá um trabalhinho de limpar, ainda mais se for de casal ou queen e king. Fora que esse item costuma ser uma bela morada para ácaros e outros micro-organismos que prejudicam a saúde, principalmente de quem tem alergia. Por tudo isso, vale a pena também comprar um protetor de colchão, que vai ajudar a mantê-lo limpo e longe do pó por mais tempo.

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo bastante popular e bem avaliado, que ainda promete eliminar os ruídos de movimento de quem está deitado, ajudando a ter uma boa noite de sono. Mais de 2,3 mil pessoas o avaliaram na Amazon e o modelo king (o maior de todos) está disponível por R$ 139,90.

O que esse protetor de colchão tem de bom?

Feito com tecido em malha, o que promete a sensação de maior frescor e deixa o colchão respirar.

Possui forro impermeável com toque emborrachado, não permitindo a passagem de sujeiras e líquidos, mas que não produz ruídos após posicionado no colchão, proporcionando silêncio ao dormir.

Com elástico que permite que seja acoplado a colchões de 20 até 45 cm de altura sem sobrar tecido, sendo adaptável a diversos tipos de colchões.

É integralmente lavável em máquina, sendo simples de limpar.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, parceiro do UOL, o produto já recebeu 2 mil avaliações com nota média de 4,6 estrelas (de um máximo de 5). Veja opiniões de alguns dos compradores:

Esperei a capa passar pelo verdadeiro teste para vir escrever uma avaliação, e foi aprovada com louvor. Meu cachorro vez ou outra resolve urinar em nossas camas e ele faz um senhor xixi. A capa segurou cada gota e não deixou transpassar nada para o colchão. É silenciosa, eficiente e perfeita. Vou comprar mais para deixar de reserva. Adorei! Bella P

Capa totalmente impermeável, resistente e muito macia! Não faz barulho nenhum ao deitar, é muito confortável. Lavo tranquilamente na máquina. Adorei, protege o colchão quando vaza xixi da minha filha no colchão ou quando cai acidentalmente algum líquido na cama. Super recomendo. Vinicius Freitas

Não faz barulho de sacola de mercado. Tem textura agradável. Prende bem no colchão. Nossos corpos não escorregam. As roupas de cama, colocadas por cima, não escorregam. Show de bola. Excelente! Douglas

Principais reclamações

No entanto, alguns clientes notaram pontos a criticar, principalmente sobre seu tamanho em colchões maiores e também sobre deixar a cama quente. Confira o que algumas pessoas que não ficaram 100% felizes disseram:

O protetor é do tipo elástico, eu achava que era com zíper e cobria completamente o produto, mas só cobre uma face do colchão. O tecido é bom e somente é a prova d'água na parte de cima e não das laterais. Caio Ribeiro

Me arrependi de ter comprado, achei bem fino o material e, o pior de tudo, pelo menos no colchão do meu filho ficou super barulhento. E não ficou tão firme igual imaginei! Não parece ser resistente. Milena Moreira Batista

Bem acabado, cobre bem o colchão. Na descrição consta que o produto é feito de algodão e poliéster, mas é 100% poliéster. O tecido não é impermeável, o que traz esta função é uma camada de plástico, ou seja, não transpirável e quente. Claudio Guimarães

