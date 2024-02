Três pessoas são presas por suspeita de ajudar fugitivos de Mossoró

A Polícia Federal prendeu três pessoas suspeitas de terem ajudado os dois detentos que fugiram da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O que aconteceu

Duas pessoas foram presas em flagrante e uma com mandado de prisão preventiva. As buscas pelos detentos que escaparam do presídio de segurança máxima em Mossoró chegam ao nono dia nesta quinta-feira (22)

Foram apreendidos um carro, drogas e armas na divisa com o Ceará. Desde o momento da fuga dos presos, a força-tarefa que investiga o caso passou a monitorar as divisas com o Ceará e a Paraíba para fechar o cerco à dupla.

Forças policiais federais e estaduais fazem buscas num raio de 15 quilômetros de distância do presídio federal. O ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, anunciou na segunda (19), o emprego de mais cem agentes da Força Nacional para atuar nas buscas.

Força-tarefa para as buscas

Desde o dia da fuga, secretarias de Segurança Pública de três estados atuam juntas para fiscalizar divisas. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará aumentaram o policiamento terrestre e aéreo da região.

Monitoramento aéreo e por estradas. O governo do Rio Grande do Norte informou que faz buscas aéreas, com o auxílio de aeronaves, e terrestres, nas divisas dos estados do Ceará e Paraíba. O Ministério da Justiça e Segurança Pública mobilizou ainda a Polícia Rodoviária Federal para a recaptura dos presos por rodovias federais.

Alerta à Interpol. A PF foi orientada a colocar os nomes dos fugitivos no Sistema de Difusão Laranja da Interpol e a incluí-los no Sistema de Proteção de Fronteiras.

O que se sabe sobre as buscas

Detentos abriram parede de presídio e fugiram pela luminária. Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que fazem parte do Comando Vermelho do Acre, fugiram pelo telhado do presídio de Mossoró na madrugada de quarta-feira passada (14). Foi a primeira fuga registrada em um presídio federal — no total, são cinco unidades no país.

Casa foi invadida e furtada na zona rural da cidade. "Certamente isso pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nessa área onde se encontram", afirmou Lewandowski.

Fugitivos tinham planos de chegar ao Rio de Janeiro. Secretários de segurança pública estão em contato após indícios de que os detentos poderiam chegar ao Rio de Janeiro, estado onde estão as principais lideranças do Comando Vermelho.