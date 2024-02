Petróleo sobe com aumento da pressão no Oriente Médio

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os futuros do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, conforme as hostilidades continuavam no Mar Vermelho, com os houthis alinhados ao Irã intensificando os ataques perto do Iêmen.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,64 dólar, ou 0,77%, a 83,67 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA fecharam em alta de 0,70 dólar, ou 0,9%, a 78,61 dólares o barril.

A Rádio do Exército de Israel informou nesta quinta-feira que o gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou o envio de negociadores para negociações de trégua que ocorrem em Paris, à medida que aumenta a pressão no Oriente Médio.

Enquanto isso, os houthis do Iêmen, alinhados ao Irã, intensificarão seus ataques a navios no Mar Vermelho e em outras águas e introduzirão "armas submarinas", disse o líder do grupo nesta quinta-feira, enquanto mantém ataques a navios para mostrar apoio aos palestinos na guerra em Gaza.

"A situação do Mar Vermelho continua a fermentar e o mercado começa a registrar cada vez mais que este é um problema que não vai desaparecer", disse John Kilduff, sócio da Again Capital, com sede em Nova York.

(Reportagem adicional de Colleen Howe e Jeslyn Lerh)