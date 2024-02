Onça que queimou patas em incêndio em 2020 ataca jacaré no Pantanal; vídeo

Do UOL, em São Paulo

A onça Ousado, que ficou famosa após queimar as patas em um incêndio ocorrido no Pantanal, em 2020, foi gravada enquanto pulava para atacar um jacaré, no Pantanal brasileiro.

O que aconteceu

Em vídeo, a onça pula contra o jacaré para atacá-lo. A gravação, realizada por uma turista, mostra uma onça se aproximando de um jacaré e pulando nele para atacá-lo. Os animais submergem e somem da filmagem por um momento, mas retornam pouco depois.

Onça conseguiu matar o jacaré e tirá-lo da água. Poucos segundos após submergir, a onça retorna à superfície segurando o jacaré pelo pescoço. O réptil até tenta se debater e se livrar, mas não consegue.

'Ousado' viralizou ao ter patas queimadas em incêndio no Pantanal

Onça que aparece caçando jacaré viralizou em 2020. Ousado teve suas patas queimadas durante um incêndio de grandes proporções no Pantanal, em 2020, junto a outro espécime, que acabou morrendo devido às queimaduras.

Ousado recebeu tratamento com células-tronco. Segundo o ICMBio, a onça recebeu "um tratamento inovador à base de células-tronco" e está "com condições corpóreas ótimas" e que "a coleira de monitoramento não atrapalha em atividades diárias, como essa caçada".