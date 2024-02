MT movimentou 793 milhões de animais em 2023, diz Indea

São Paulo, 22 - O Estado de Mato Grosso movimentou um total de 793 milhões de animais em 2023, entre bovinos, aves, suínos, peixes, ovos fertilizados e outras espécies, informou em nota o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea-MT), que controla o trânsito de animais dentro e fora de Mato Grosso, por intermédio da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA).Segundo o Indea-MT, a maior parte de animais movimentados foi de galinhas, com destino a granjas comerciais para engorda e, posteriormente, para abate, somando 725,9 milhões de aves. Em segundo lugar, com 38,8 milhões, está a movimentação de peixes, em sua maioria alevinos, e em seguida bovinos, com 28,4 milhões. O Indea-MT informa ainda que em 2023 Mato Grosso emitiu 956 mil GTAs.