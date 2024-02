Mortes por dengue no estado de São Paulo sobem para 17

O número de mortes por dengue registrado no estado de São Paulo desde o começo do ano subiu para 17.

O que aconteceu

Duas novas mortes foram registradas em Araraquara e Franca. O número de óbitos em Barretos foi revisado de 2 para 1, segundo plataforma de monitoramento do governo estadual. Na última sexta-feira (16), as mortes em São Paulo eram 15.

Casos graves de dengue no Brasil crescem 196% em 2024

Desde o início do ano até o último sábado (17), as contaminações graves no país foram 7.575. No mesmo período de 2023, esse número foi de 2.553. A quantia atual é quase três vezes maior que a registrada no ano passado. Veja aqui a lista completa por estados.

Os casos prováveis saltaram de 165.839 para 688.461. Nessa contabilização, o Ministério da Saúde não especifica quantos foram, de fato, confirmados, e quantos foram descartados.

Nas sete primeiras semanas de 2024, 122 pessoas morreram por dengue. No ano passado, os óbitos registrados foram 118 no mesmo período.

Como se proteger

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a melhor forma de evitar a transmissão é combater a proliferação do inseto. Para isso, o importante é eliminar possíveis locais de armazenamento de água como manter a caixa d'água fechada e encher até a borda os pratos das plantas com areia.

Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água também é uma recomendação dos especialistas. Além disso, é preciso manter as calhas limpas e não deixe água acumulada sobre a laje.

É importante também usar repelente.

Quais os sintomas da dengue