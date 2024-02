Milwaukee Bucks, da NBA, fecha com italiano Danilo Gallinari

SÃO PAULO, 22 FEV (ANSA) - O jogador italiano de basquete Danilo Gallinari foi anunciado como novo reforço do Milwaukee Bucks, franquia norte-americana da NBA.

O atleta de 35 anos, que está desde 2011 nos Estados Unidos, estava sem equipe depois de ser dispensado do Detroit Pistons na última trade deadline.

De acordo com a imprensa local, o ala recebeu ofertas de várias outras franquias, como Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers, mas resolveu aceitar a proposta dos Bucks.

Em sua nova aventura na NBA, Gallinari vai seguir usando a camisa número 12 e afirmou que está entusiasmado para iniciar esse novo capítulo.

Na Itália, o jogador defendeu as equipes do Casalpusterlengo, do Pavia e do Olimpia Milano. Já nos EUA, Gallinari tem passagens por NY Knicks, Denver Nuggets, LA Clippers, Oklahoma Thunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards e Detroit Pistons. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.