Milan perde, mas se classifica às oitavas da Liga Europa

MILÃO, 22 FEV (ANSA) - O Milan conseguiu a classificação para as oitavas de final da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes mais importante da Europa, mesmo com uma derrota por 3 a 2 para o Rennes, da França.

O time italiano foi superado no Roazhon Park, em Rennes, mas levou a melhor na soma dos resultados dos dois jogos do confronto já que havia vencido a primeira partida, em Milão, por 3 a 0 na semana passada, e podia até perder por dois gols na França para se classificar.

O time da casa diminuiu a desvantagem no confronto já aos 11 minutos do primeiro tempo com um gol de Benjamim Bourigeaud.

Os rossoneri empataram o jogo com Luka Jovic aos 22 minutos da primeira etapa.

No segundo tempo, Bourigeaud fez 2 a 1 para os franceses em cobrança de pênalti aos 9 minutos.

Rafael Leão empatou para a equipe italiana aos 13 minutos e Bourigeaud, de novo em cobrança de pênalti, fez o terceiro dele e o terceiro do Rennes na partida aos 23.

Os italianos conseguiram preservar o placar em 3 a 2 e assim conquistaram a vaga na próxima fase, mesmo com a derrota.

O adversário do Milan nas oitavas de final sairá de um sorteio. Os possíveis adversários da equipe de Milão são Liverpool, West Ham e o Brighton and Hove Albion, da Inglaterra; o Rangers, da Escócia; o Villarrsl, da Espanha; o Bayer Leverkusen, da Alemanha; e o Slavia Praha, da República Tcheca.

O Milan fará o primeiro jogo em casa no dia 7 de março e decidirá a vaga como visitante no dia 14 de março.

No domingo, o time do técnico Stefano Pioli joga às 16h45 (horário de Brasília) no estádio de San Siro, em Milão, contra a Atalanta pelo Campeonato Italiano.

Os rossoneri estão em terceiro lugar com 52 pontos, 11 a menos que a líder Internazionale. (ANSA).

