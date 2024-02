Maierovitch: Collor vai à posse de Dino como se STF não o tivesse condenado

O ex-presidente da República Fernando Collor de Mello (PRD-AL) foi à posse do novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino como se ele não tivesse sido condenado por corrupção pelo próprio Supremo, apontou o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch durante o UOL News desta quinta-feira (22).

[Ele] Estava lá na maior cara dura, uma cara duríssima incrível, [o ex-presidente da República] Fernando Collor de Mello, condenado pelo STF por corrupção. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O Collor estava lá, como se não tivesse sido condenado pelo próprio Supremo e por crime grave. Porque a corrupção afeta, atenta a democracia. Lutar contra a corrupção deve fazer todo o democrata, porque afeta o poder, o Estado de Direito. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Fernando Collor de Mello estava lá, foi saudado como também o chefe da banda. Mas os capinhas, que são os que mais trabalham no Supremo, os que carregam os processos, não foram objeto de saudação. Uma injustiça, né?! Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch diz que o ex-presidente ganhou tempo quando o ministro Dias Toffoli pediu vista em julgamento que pode levar Collor à prisão.

Ele entrou com embargos de declaração para não ser preso, para ganhar um tempinho. Talvez para arrumar a mala, alguma coisa assim. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Olha ele aí de novo, para a surpresa quando se esperava a expedição de um mandado de prisão, o Toffoli pede vista e dá um tempinho a mais de liberdade para o Collor de Mello. Poderá também deixar isso na gaveta e não levar à próxima sessão, o que vai ser vergonhoso. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O jurista aproveitou para falar que espera que o novo ministro do STF Flávio Dino seja imparcial e não julgue casos que ele seja suspeito de julgamento.

Flávio Dino foi um juiz federal concursado, não entrou pela porta dos fundos, entrou em primeiro lugar em concurso público. Foi um excepcional juiz, muito bom e deixou até saudades porque saiu. Saiu para a política onde virou deputado, senador, voltou pro conselho nacional da magistratura e virou senador. Agora volta para ser juiz. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Espero que ele readquira a embocadura de juiz, ou seja, essa volta dele da magistratura que ele levante a bandeira da imparcialidade, em um momento em que o Supremo Tribunal Federal, segundo pesquisa da Intel na semana passada, 51% da população não está satisfeita com o STF, entende que há falta de imparcialidade. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

[Cerca] de 41% aprovam. O que que isso é importante? Que o Supremo está em descrédito em razão de um ponto: a falta de imparcialidade em alguns casos. […] Imparcialidade é tudo na Justiça. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

