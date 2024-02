Mãe de Navalny acusa investigadores russos de planejarem enterrá-lo em segredo

MOSCOU (Reuters) - A mãe de Alexei Navalny, Lyudmila, acusou investigadores russos nesta quinta-feira de planejarem enterrar seu filho em segredo, sem um funeral, e disse não concordar com isso.

"Eles querem que isso seja feito em segredo, sem despedida. Eles querem me levar à beira do cemitério, a um túmulo novo e dizer: aqui jaz seu filho. Eu não concordo com isso", disse, em um vídeo publicado no YouTube.

Não houve resposta dos investigadores russos em um primeiro momento.

Político de oposição mais famoso da Rússia, Navalny morreu aos 47 anos repentinamente em uma colônia penal do Ártico na semana passada. Assessores e família alegam que o governo russo o assassinou, o que o Kremlin nega.

A mãe dele disse que o corpo e a certidão de óbito foram exibidos a ela. Segundo assessores de Navalny, a certidão de óbito declara que o político de oposição morreu de causas naturais.

O Kremlin afirma não ter nada a ver com a morte de Navalny e que as circunstâncias estão sendo investigadas. O presidente Vladimir Putin ainda não comentou o caso.

(Reportagem de repórteres da Reuters)