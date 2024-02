Lula diz a chanceler russo que irá à reunião do Brics na Rússia em outubro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, em audiência com o chanceler russo Sergei Lavrov, que estará presente na reunião do Brics, em outubro, informou comunicado do Palácio do Planalto.

No encontro com Lula, Lavrov aproveitou para reafirmar o apoio da Rússia ao pleito brasileiro por assento permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU).

"O chanceler reforçou o convite para a Cúpula dos Brics, em outubro, na Rússia, e reiterou o apoio ao pleito do Brasil para ocupar assento permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas", diz a nota do Planalto.

"Lula agradeceu pela manifestação de apoio ao Brasil e confirmou que irá à Rússia para a Cúpula dos Brics", acrescenta.

Segundo o comunicado, o russo colocou as percepções da Rússia sobre o conflito na Ucrânia, que já dura dois anos, enquanto Lula "reiterou a posição de que o Brasil continua disposto a colaborar com os esforços em favor da paz".

Lula e Lavrov se reuniram nesta quinta-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília, a pedido do russo, que visita o Brasil para a reunião de chanceleres do G20, que ocorreu no Rio de Janeiro.