Após xingamento, Kremlin diz que Biden tentou ser 'cowboy de Hollywood'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o líder russo, Vladimir Putin, de "filho da puta louco" em um evento de arrecadação de fundos do Partido Democrata, realizado na quarta-feira (21), na Califórnia. Nesta quinta (22), o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou na televisão pública russa que as declarações de Biden foram "vergonhosas".

Em inglês, Biden usou as três letras "SOB", abreviação de "son of a bitch", insulto que pode ser traduzido para o português como "filho da puta".

"Temos um filho da puta louco como esse Putin, e outros, e sempre temos que nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima", disse Biden em um breve discurso no evento em San Francisco, que contou com a presença de um pequeno grupo de jornalistas.

"Isso é uma grande vergonha para os EUA. Se um presidente usa esse tipo de linguagem, é vergonhoso", reagiu o porta-voz russo. "Declarações mal-educadas assim não chegam a ferir o dirigente de um outro Estado, menos ainda o presidente Putin", acrescentou Peskov.

Na avaliação do Kremlin, por "interesses políticos nacionais", Biden "quis se mostrar como um 'cowboy' de Hollywood, mas não funcionou".

Esta não foi a primeira vez que Biden utilizou esse termo para descrever certas pessoas. Em janeiro de 2022, o presidente americano insultou um jornalista do canal de TV ultraconservador Fox News com o mesmo xingamento, enquanto ele pensava que seu microfone estava desligado.

Xingamento não é novidade

No passado, em outros eventos de arrecadação de fundos, Biden já se afastou do roteiro dos seus discursos acrescentando frases improvisadas. Nos últimos meses, ele utilizou palavras ofensivas contra o governo chinês, o Partido Republicano e Israel, devido aos bombardeios na Faixa de Gaza. Ele também atacou Donald Trump, que muito provavelmente será o seu adversário na eleição presidencial em novembro, e à forma como ele reagiu à morte na prisão do opositor russo Alexei Navalny.

Em uma mensagem na rede Truth Social, Trump escreveu: "A morte súbita de Alexei Navalny me tornou cada vez mais consciente do que está acontecendo em nosso país", disse, parecendo ligar a morte a seus próprios problemas políticos.

"É uma progressão lenta e constante, com políticos corruptos da esquerda radical, promotores e juízes nos guiando por um caminho para a destruição. Fronteiras abertas, eleições manipuladas e decisões grosseiramente injustas no tribunal estão DESTRUINDO A AMÉRICA. SOMOS UMA NAÇÃO EM DECLÍNIO, UMA NAÇÃO FRACASSADA! MAGA 2024", escreveu em maiúsculas, como costuma fazer com seus slogans de campanha.