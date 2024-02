Juíza panamenha ordena prisão de ex-presidente asilado em embaixada da Nicarágua

Uma juíza panamenha ordenou a prisão do ex-presidente Ricardo Martinelli, asilado na embaixada da Nicarágua há duas semanas, após perder seu último recurso para evitar uma sentença de quase 11 anos de prisão, informou o poder judiciário nesta quinta-feira (22).

A magistrada Baloísa Marquínez "ordenou a prisão preventiva de um ex-presidente da República dentro do processo seguido pelo crime contra a ordem econômica na modalidade de lavagem de capitais, no chamado caso New Business", informou o poder judiciário em nota, sem mencionar o nome do ex-presidente direitista que governou entre 2009 e 2014.

