Justiça dos EUA decide que jovem negro não pode ir à escola com dreads

Um juiz do Texas decidiu nesta quinta-feira (22) que um distrito escolar da região de Houston não violou uma nova lei estadual contra discriminação ao punir um estudante negro por se recusar a mudar seu estilo de cabelo, disse a imprensa local.

O caso envolve Darryl George, que usa dreadlocks trançados no topo da cabeça, e o Distrito Escolar Independente Barbers Hill, que alegou que o estilo do cabelo do garoto de 18 anos violava seu código de vestimenta, segundo a Houston Public Media. Ele foi suspenso em agosto e enviado para um programa disciplinar em outro local durante todo o ano letivo.

Durante o primeiro dia do julgamento, o juiz Chap Cain decidiu que Barbers Hill não violou o chamado Crown Act do estado, que proíbe discriminação de cabelo baseada em raça, de acordo com o veículo de imprensa.

"Tenho sentido muitas emoções — raiva, tristeza", disse George, ao entrar no tribunal nesta quinta-feira, segundo a Houston Public Media.

É uma sensação muito solitária ser a única pessoa presa em uma sala o semestre inteiro, o ano inteiro.

Darryl George, estudante

Recentemente, cresceu apoio nos Estados Unidos a legislações que proíbem discriminação de cabelo baseada em raça, especificamente em texturas e estilos associados a uma determinada raça ou origem nacional.

O Texas é um dos 24 estados que aprovaram leis proibindo esse tipo de discriminação, segundo o Instituto de Política Econômica. O Texas aprovou a lei em maio de 2023.

A União America pelas Liberdades Civis do Texas escreveu nas redes sociais nesta quinta-feira que o distrito escolar Barbers Hill "tem repetidamente atrapalhado a educação de estudantes negros no distrito por causa de seus códigos de vestimenta discriminatórios".