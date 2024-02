Incêndio florestal avança em encostas de vulcão inativo na Guatemala

Um voraz incêndio florestal avança nesta quinta-feira (22) nas encostas do vulcão inativo Agua, perto da capital de Guatemala, de onde é possível observar a fumaça, sem registros de vítimas ou pessoas retiradas de áreas de risco.

As chamas, que começaram na quarta-feira, varreram a vegetação no topo do vulcão de 3.766 metros de altura, localizado a cerca de 30 quilômetros a sudoeste da Cidade da Guatemala. Os esforços de combate ao fogo contam com brigadas de bombeiros, militares e dois helicópteros.

"Neste momento não há pessoas retiradas porque o incêndio estava no sul [do cume] e não há comunidades ali", afirmou a Coordenadora Nacional de Redução de Desastres, Claudinne Ogaldes, em coletiva de imprensa.

Ainda não se sabe a origem do incidente ou a quantidade de hectares queimados.

Outros 13 incêndios florestais estão ativos em diferentes regiões do país, acrescentou Ogaldes.

Os incêndios florestais consomem milhares de hectares na Guatemala todos os anos. A temporada de maior incidência ocorre entre novembro e junho devido à ausência de chuvas, e a maioria é provocada por atividades humanas como a preparação do solo para o plantio, de acordo com autoridades.

O vulcão Agua, um dos mais altos da Guatemala, está a 10 km da cidade colonial de Antigua, principal ponto turístico do país.

Ele é chamado de Hunahpú pelos indígenas maias e faz parte de uma reserva protegida por sua diversidade de flora e fauna.

Em 1541, após vários dias de chuva, uma corrente de água e lama acumulada em sua cratera destruíram a então capital colonial da Guatemala, hoje conhecida como Ciudad Vieja e localizada perto de Antigua. O vulcão então foi nomeado a partir de tal tragédia.

hma/fj/llu/yr/am

© Agence France-Presse